Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о сложных погодных условиях в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Ранонг, Краби, Транг и Сатун. Обильные дожди и сильное волнение на море ожидаются в данных провинциях вплоть до 27 июня включительно.

Новости Пхукета

24 Июня 2019, 10:07 AM

Фото: ISLA

Предупреждение за подписью главы TMD Пхувиенга Пракхамминтары было опубликовано в 17:00 воскресенья, 23 июня, и подтверждено сегодняшним утром.

Тайские синоптики прогнозируют обильные дожди и сильное волнение на море в период с 24 по 27 июня. Капитанам морских судов предписано проявлять повышенную осторожность при навигации. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Также 23 июня предупреждение для купальщиков выпустила Международная ассоциация спасения на водах (ISLA). В предупреждении говорится о повышенной опасности на пляжах андамансого побережья в связи с отбойными течениям и сильным волнением.

Предупреждение ISLA распространяется на все пляжи Пхукета от Най-Харна до Май-Кхао, а также на пляжи Пханг-Нга, включая Кхао-Лак.

«Купание рекомендовано исключительно при явном присутствии спасателей и только в зонах, отмеченных красно-желтыми флагами. Не входите в воду при наличии запрещающих красных флагов и в случае отсутствия спасателей», – говорится в предупреждении ISLA.

Ассоциация ожидает, что в ближайшие пять-семь дней ситуация на море станет еще более сложной. ISLA напоминает, что отбойные течения могут представляют угрозу для всех.

«Только опытные серферы, бодисерферы, бодибордеры и пловцы с океанским опытом могут входить в воду. И только на пляжах, с которыми знакомы», – отмечается в предупреждении ISLA.

Отбойные течения – также известные как rip currents или просто rips – это один из видов прибрежных течений, представляющий собой узкий канал, по которому вода стремительно возвращается в море от побережья. Противостоять рипу зачастую не может даже подготовленный пловец, единственный верный способ действий – плыть перпендикулярно потоку, пока не появится возможность свернуть к берегу. Отбойные течения характерны для всех пляжей западного побережья и Най-Харна.