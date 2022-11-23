Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил новое предупреждение о сильных дождях на большей части страны, включая Пхукет и соседние провинции на побережье Андаманского моря.

Новости Пхукета

23 Ноября 2022, 08:04 PM
Вечерние дожди на Пхукете 23 ноября. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди на Пхукете 23 ноября. Фото: Phuket Info Center

Данные погодного радара на 19:45 вечера 23 ноября. Фото: TMD

Данные погодного радара на 19:45 вечера 23 ноября. Фото: TMD

Предупреждение TMD от 17:00 среды, 23 ноября. Фото: TMD

Предупреждение TMD от 17:00 среды, 23 ноября. Фото: TMD

Согласно тексту предупреждения, подписанному главой TMD Чомпари Чомпурат и опубликованному в 17:00 среды, 23 ноября, сильные дожди на юге продолжатся почти по всей стране, включая юг.

Список провинций, где ожидаются обильные осадки, одинаковый и на остаток дня 23 ноября и на 24 ноября. В южном регионе он включает провинции Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Ранонг, Пханг-Нга, Транг, Сатун, Краби, Пхукет.

«Волны в нижней части Сиамского залива будут достигать высоты 2-3 метра и более 3 метров в зонах штормов. Волны в верхней части Сиамского залива и в Андаманском море будут достигать высоты 2 метра и более 2 метров в зонах штормов. Капитанам морских судов следует осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда в нижней части Сиамского залива должны в течение данного периода оставаться на берегу», – говорится в предупреждении TMD.

Синоптики призывают жителей страны продолжать следить за метеорологическими сводками и быть готовыми к локальным наводнениям в уязвимых к ним районах.

Следующее обновление метеорологического предупреждения запланировано на 5:00 утра четверга, 24 ноября. Вышедшее предупреждение является 12-м по счету в текущей серии.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Сын убил отца в ходе бытового конфликта из-за денег на кратом
Камеры CCTV на Пхукете хотят объединить в единую сеть
Второй буй системы предупреждения о цунами вернулся в строй
Полиция предупреждает о продолжающихся «ковидных» кражах
В Раваи поймали кобру
Генконсульство России закрывает почту на Gmail
Первый тайский буй системы предупреждения о цунами вернулся в строй
Тайский рис уступил пальму первенства камбоджийскому
В Пхукет-Тауне началось перепрофилирование старой тюрьмы
У коралловых рифов Пхукета обустраивают швартовочные места для лодок
Мотоциклист погиб при развороте на пхукетском шоссе
Макаки с Кокосового острова вернулись домой
На Ко-Мапрао поймали макак C1 и С2, беспокоивших местных жителей
В Патонге занялись приведением в порядок водоотвода после наводнений
Мотоцикл столкнулся с пикапом у Памятника Героиням

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 