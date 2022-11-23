Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил новое предупреждение о сильных дождях на большей части страны, включая Пхукет и соседние провинции на побережье Андаманского моря.

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Согласно тексту предупреждения, подписанному главой TMD Чомпари Чомпурат и опубликованному в 17:00 среды, 23 ноября, сильные дожди на юге продолжатся почти по всей стране, включая юг.

Список провинций, где ожидаются обильные осадки, одинаковый и на остаток дня 23 ноября и на 24 ноября. В южном регионе он включает провинции Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Ранонг, Пханг-Нга, Транг, Сатун, Краби, Пхукет.

«Волны в нижней части Сиамского залива будут достигать высоты 2-3 метра и более 3 метров в зонах штормов. Волны в верхней части Сиамского залива и в Андаманском море будут достигать высоты 2 метра и более 2 метров в зонах штормов. Капитанам морских судов следует осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда в нижней части Сиамского залива должны в течение данного периода оставаться на берегу», – говорится в предупреждении TMD.

Синоптики призывают жителей страны продолжать следить за метеорологическими сводками и быть готовыми к локальным наводнениям в уязвимых к ним районах.

Следующее обновление метеорологического предупреждения запланировано на 5:00 утра четверга, 24 ноября. Вышедшее предупреждение является 12-м по счету в текущей серии.