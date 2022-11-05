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Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) оставил в силе предупреждение о сложных погодных условиях на юге Таиланда вплоть до 6 ноября включительно.

Новости Пхукета

5 Ноября 2022, 05:28 PM
Сотрудник ТАС на пхукетском пляже 4 ноября, в первый день действия предупреждения TMD. Фото: ТАС

Сотрудник ТАС на пхукетском пляже 4 ноября, в первый день действия предупреждения TMD. Фото: ТАС

Версия метеорологического предупреждения TMD от 17:00 субботы, 5 ноября. Изображение: TMD

Версия метеорологического предупреждения TMD от 17:00 субботы, 5 ноября. Изображение: TMD

Обновленная версия предупреждения за подписью главы TMD Чомпари Чомпурат была опубликована в 17:00. Следующее уточнение будет в 5:00 утра 6 ноября, если не произойдет ничего экстренного.

Синоптики по-прежнему фиксируют зону низкого давления над южным Таиландом, Малаккским проливом и Андаманским море, на фоне чего ждут дождей в диапазоне от сильных до очень сильных на Пхукете, а также в других провинциях на юге страны.

Согласно предупреждению TMD, не исключены наводнения и выход водоемов из берегов. Капитаны морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью. Предупреждение TMD не содержит запрета на выход в море маломерных судов.

 

 

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