Утром 20 октября погода на Пхукете продемонстрировала признаки улучшения, однако синоптики Метеорологического департамента Таиланда (TMD) предупреждают, что ситуация остается сложной. Метеорологическое предупреждение по-прежнему в силе.

Новости Пхукета

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете. Дожди продолжатся и 20 октября. Изображение: TMD

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете. Дожди продолжатся и 20 октября. Изображение: TMD

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете. Дожди продолжатся и 20 октября. Изображение: TMD

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете. Дожди продолжатся и 20 октября. Изображение: TMD

Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете. Дожди продолжатся и 20 октября. Изображение: TMD

Согласно оценкам синоптиков, сегодня дожди возможны на 80% территории Пхукета, хотя, возможно, и не такие интенсивные, как в предыдущие дни. Также ожидается сильный ветер с порывами до 20-40 км/ч.

Волны на море сохранятся в привычном диапазоне для штормовой погоды – 2-3 метра в среднем и более 3 м в зонах сильных дождей.

Также в силе остается предупреждение о возможных наводнениях и сходах грунта со склонов холмов.

Юго-западный метеорологический центр, находящийся у международного аэропорта Пхукета, зафиксировал за последние сутки (с 7:00 утра 19 октября до 7:00 утра 20 октября) следующие уровни осадков:

Май-Кхао – 103,1 мм;

Таланг-Таун – 49,5 мм;

Мыанг-Пхукет – 89,5 мм.

Всего за октябрь Пхукет принял 479,9 мм осадков, а с начала года в целом – 2348,8 мм. Таким образом на неполные три недели октября пришлась пятая часть всех годовых осадков.