Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете

Согласно оценкам синоптиков, сегодня дожди возможны на 80% территории Пхукета, хотя, возможно, и не такие интенсивные, как в предыдущие дни. Также ожидается сильный ветер с порывами до 20-40 км/ч.
Волны на море сохранятся в привычном диапазоне для штормовой погоды – 2-3 метра в среднем и более 3 м в зонах сильных дождей.
Также в силе остается предупреждение о возможных наводнениях и сходах грунта со склонов холмов.
Юго-западный метеорологический центр, находящийся у международного аэропорта Пхукета, зафиксировал за последние сутки (с 7:00 утра 19 октября до 7:00 утра 20 октября) следующие уровни осадков:
- Май-Кхао – 103,1 мм;
- Таланг-Таун – 49,5 мм;
- Мыанг-Пхукет – 89,5 мм.
Всего за октябрь Пхукет принял 479,9 мм осадков, а с начала года в целом – 2348,8 мм. Таким образом на неполные три недели октября пришлась пятая часть всех годовых осадков.