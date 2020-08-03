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Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередную копию предупреждения о сложных погодных условиях на побережье Андаманского моря. Также в последней версии предупреждения было упомянут проходящий через Вьетнам тропический шторм Синлаку.

Новости Пхукета

3 Августа 2020, 09:17 AM
Сильные волны наблюдаются практически на всех пляжах Пхукета. Фото: Phuket Naiharn Surf Lifesaving Club

Сильные волны наблюдаются практически на всех пляжах Пхукета. Фото: Phuket Naiharn Surf Lifesaving Club

Как указывает TMD, сложные погодные условия на Пхукете и в ближайших провинциях ожидаются как сегодня, так и завтра (3-4 августа).

«Люди, проживающие в зонах риска [наводнений и оползней] должны помнить о сложных погодных условиях и следить за прогнозами», – указывается в предупреждении.
Высота волн в Андаманском море будет достигать 2-4 м и даже превышать 4 м в зонах грозовых ливней.

Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью и избегать штормовых зон, маломерные суда выходить в море не должны.

Накануне пляжные спасатели Пхукета предупредили, что сильные волны наблюдаются почти на всех пляжах провинции. Впрочем, на некоторых из них все же есть зоны для купания, отмеченные красно-желтыми флагами.

Отдельное предупреждение прозвучало в отношении пляжа Банг-Тао, куда море продолжает выносить крупный мусор. Спасатели предупредили, что купаться в таких условиях может быть опасно.

 

 

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