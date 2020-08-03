Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете

Как указывает TMD, сложные погодные условия на Пхукете и в ближайших провинциях ожидаются как сегодня, так и завтра (3-4 августа).
«Люди, проживающие в зонах риска [наводнений и оползней] должны помнить о сложных погодных условиях и следить за прогнозами», – указывается в предупреждении.
Высота волн в Андаманском море будет достигать 2-4 м и даже превышать 4 м в зонах грозовых ливней.
Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью и избегать штормовых зон, маломерные суда выходить в море не должны.
Накануне пляжные спасатели Пхукета предупредили, что сильные волны наблюдаются почти на всех пляжах провинции. Впрочем, на некоторых из них все же есть зоны для купания, отмеченные красно-желтыми флагами.
Отдельное предупреждение прозвучало в отношении пляжа Банг-Тао, куда море продолжает выносить крупный мусор. Спасатели предупредили, что купаться в таких условиях может быть опасно.