Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Метеорологическое предупреждение объявлено в Таиланде

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение в связи с приближение тропического шторма Ноул, движущегося с востока в направлении Исана и северной части страны.

Новости Пхукета

17 Сентября 2020, 11:03 AM
Экстренные службы Пхукета получили указание быть готовыми к последствиям дождей. Фото: Архив The Phuket News

Экстренные службы Пхукета получили указание быть готовыми к последствиям дождей. Фото: Архив The Phuket News

Как говорится в предупреждении TMD, сейчас шторм имеет третью категорию силы, но может перерасти в тайфун (пятая категория). Над севером и северо-востоком Таиланда Ноул должен пройти 18-20 сентября. В эти дни сильные дожди ожидаются по всей стране.

«Проливные дожди с сильным ветром вероятны сперва на северо-востоке, а затем в северном, центральном, восточном и южном регионах», – говорится в предупреждении TMD.

Синоптики указывают на вероятность локальных наводнений в проблемных районах. Также угрозу может представлять и непосредственно сильный ветер.

Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Экстренные службы Пхукета и местные администрации уже получили указание перейти в режим повышенной готовности.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пикап протаранил уличное кафе, убив ребенка и ранив еще семь человек
Иностранцы с годовыми визами не дождались смягчения требований по уровню дохода
Тело пропавшего мужчины найдено придавленным деревом в джунглях
На Пхукете гражданин Франции арестован по обвинению в изнасиловании
Дождливая погода установилась на Пхукете до 17 сентября
Игорный притон ликвидировали в Ко-Кэу
Учебная эвакуация выявила неисправность одной из башен системы предупреждения
Полиция не будет возбуждать дело по факту драки подростков в Пхукет-Тауне
Пхукет принял четырех французских VIP, несмотря на запрет международных рейсов
Аэропорт Пхукета отрепетировал прием первых иностранцев
Камала готовится к учебной эвакуации
Дорога у пляжа Трай-Транг частично разрушилась из-за дождей
Открытие Пхукета для туристов едва ли состоится 1 октября
На пляже Най-Харн планируют запретить выгул собак
Размеры платежей в Фонд соцзащиты снижены на три месяца

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 