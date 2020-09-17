Метеорологическое предупреждение объявлено в Таиланде

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение в связи с приближение тропического шторма Ноул, движущегося с востока в направлении Исана и северной части страны.

Новости Пхукета

17 Сентября 2020, 11:03 AM

Экстренные службы Пхукета получили указание быть готовыми к последствиям дождей. Фото: Архив The Phuket News

Как говорится в предупреждении TMD, сейчас шторм имеет третью категорию силы, но может перерасти в тайфун (пятая категория). Над севером и северо-востоком Таиланда Ноул должен пройти 18-20 сентября. В эти дни сильные дожди ожидаются по всей стране.

«Проливные дожди с сильным ветром вероятны сперва на северо-востоке, а затем в северном, центральном, восточном и южном регионах», – говорится в предупреждении TMD.

Синоптики указывают на вероятность локальных наводнений в проблемных районах. Также угрозу может представлять и непосредственно сильный ветер.

Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Экстренные службы Пхукета и местные администрации уже получили указание перейти в режим повышенной готовности.