Метеорологическое предупреждение объявлено в Таиланде

Как говорится в предупреждении TMD, сейчас шторм имеет третью категорию силы, но может перерасти в тайфун (пятая категория). Над севером и северо-востоком Таиланда Ноул должен пройти 18-20 сентября. В эти дни сильные дожди ожидаются по всей стране.
«Проливные дожди с сильным ветром вероятны сперва на северо-востоке, а затем в северном, центральном, восточном и южном регионах», – говорится в предупреждении TMD.
Синоптики указывают на вероятность локальных наводнений в проблемных районах. Также угрозу может представлять и непосредственно сильный ветер.
Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.
Экстренные службы Пхукета и местные администрации уже получили указание перейти в режим повышенной готовности.