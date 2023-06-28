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Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете до 2 июля

Пхукетские синоптики прогнозируют, что установившаяся на острове погода не улучшится до конца недели. На море ожидаются волны высотой 2-3 метра и более 3 метров непосредственно в зонах штормов, на суше возможны локальные наводнения.

Новости Пхукета

29 Июня 2023, 08:00 AM
Метеорологическое предупреждение No. 1 (25/2566) было выпущено 28 июня. Сегодня Phuket Met повторил предостережение. Фото: TAC Phuket, Phuket Met

Метеорологическое предупреждение No. 1 (25/2566) было выпущено 28 июня. Сегодня Phuket Met повторил предостережение. Фото: TAC Phuket, Phuket Met

Метеорологическое предупреждение No. 2 (25/2566), выпущенное 29 июня. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение No. 2 (25/2566), выпущенное 29 июня. Фото: Phuket Met

Базирующийся в Май-Кхао региональный центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) ожидает «усиления юго-западного муссона» с 29 июня по 2 июля включительно. Такие даты содержатся в предупреждении No. 1 (25/2566) за подписью главы Phuket Met Вирота Леучаронсапа, выпущенном 28 июня.

«Усиливающийся муссон принесет обильные дожди на юго-западное побережье, включая провинции Ранонг, Пханг-Нга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун. Мы просим людей в этих районах помнить об угрозах, связанных с погодными условиями», – заявил господин Луааронсап в предупреждении от 28 июня и повторил в предупреждении от 29 числа (оригинал здесь).

В обоих документах говорится, что высота волн в Андаманском море в течение всей недели ожидается на уровне 2-3 м и более 3 м непосредственно в зонах штормов. Маломерные суда должны оставаться на берегу в плохую погоду.

На суше возможны локальный наводнения в проблемных локация, не исключен сход грунта с холмов и падение деревьев. Водителей просят соблюдать повышенную осторожность при езде в дождь. Пляжные спасатели, в свою очередь, напоминают о том, что красные флаги на пляжах означают, что купание запрещено. Заходить в воду можно только в зонах, где установлены красно-желтые флаги и дежурят лайфгарды.

 

 

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