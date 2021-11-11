Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение об обильных осадках и возможных наводнениях в большей части южных провинций страны, включая Пхукет. Причина непогоды – надвигающийся со стороны Китая фронт.

Новости Пхукета

11 Ноября 2021, 04:09 PM

Фото: Phuket MET

Предупреждение за подписью главы генерального директора TMD Наттапона Наттасомбуна было опубликовано на сайте ведомства 11 ноября. Документ озаглавлен следующим образом: «Дожди от сильных до очень сильных и сильный ветер с волнением на море на юге».

Согласно предупреждению TMD, высота волн в Сиамском заливе может достигать 2-3 м, а в зонах особой непогоды – превышать 3 м. В Андаманском море ожидаются волны высотой 1-2 м. Сильный ветер прогнозируется в обеих акваториях.

Жителям районов, где периодически происходят локальные наводнения, стоит быть готовыми к непогоде. Капитаны морских судов должны проявлять повышенную осторожность при навигации, маломерным судам предписано во время штормов оставаться на берегу.