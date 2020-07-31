Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете

Метеорологическое предупреждение за подписью главы TMD Сомсака Кхаосувана было опубликовано 30 июля и будет оставаться в силе до вторника, 4 августа.
“Господствующий в Андаманском море и Сиамском заливе юго-западный муссон будет усиливаться. Высота волн может достигать 2-3 м и превышать 3 м в зонах грозовых ливней», – говорится в предупреждении.
Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда выходить в море не должны.
«Люди, проживающие в зонах риска [наводнения, оползни] должны помнить о сложных погодных условиях и следить за прогнозами», – указывается в предупреждении.