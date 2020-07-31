Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил официальное предупреждение о сильных дождях и высоких волнах на море. Предупреждение распространяется на Пхукет и все провинции андаманского побережья страны.

Новости Пхукета

31 Июля 2020, 11:11 AM

Синоптики прогнозируют дожди на Пхукете. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение за подписью главы TMD Сомсака Кхаосувана было опубликовано 30 июля и будет оставаться в силе до вторника, 4 августа.

“Господствующий в Андаманском море и Сиамском заливе юго-западный муссон будет усиливаться. Высота волн может достигать 2-3 м и превышать 3 м в зонах грозовых ливней», – говорится в предупреждении.

Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда выходить в море не должны.

«Люди, проживающие в зонах риска [наводнения, оползни] должны помнить о сложных погодных условиях и следить за прогнозами», – указывается в предупреждении.