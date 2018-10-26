Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил сегодня официальное предупреждение об очередных сильных дождях на западном побережье.

Таньялак Сакут

26 Октября 2018, 03:41 PM

Фото: TMD

Как отмечает TMD, в ближайшие дни ожидаются периодические ливни c сильными порывами ветра ввиду формирования зоны низкого давления над Андаманским морем. Предупреждение TMD распространяется на провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг и Сатун.

«Пожалуйста, будьте осторожны в течение выходных, возможны сильные дожди и наводнения. Порывы ветра могут достигать 20-35 км/ч», – говорится в предупреждении.

Также сегодня Морской департамент Пхукета выпустил отдельное предупреждение для капитанов и владельцев лодок, которым предписано соблюдать осторожность в процессе навигации. Маломерные суда в штормовую погоду не должны выходить в море.