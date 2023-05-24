Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Пхукетские синоптики ожидают продолжения дождей в течение сегодняшнего дня (24 мая) и просят жителей помнить о рисках, но одновременно констатируют, что непогода ослабевает. Очередное метеорологическое предупреждение было опубликовано в 5:00. Юго-западный муссон в нем характеризуется как «умеренный».

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«Умеренный юго-западный муссон, довлеющий над Андаманским морем и южным Таиландом, стал слабее [но продолжает оказывать воздействие]. В связи с этим сильные дожди по-прежнему ожидаются в некоторых частях западного побережья южного Таиланда. Жители зон риска должны остерегаться сильных дождей», – говорится в предупреждении за подписью Вирота Леучаронтхрапа, директора Южного метеорологического центра по западному побережью (Phuket Met), входящего в состав Метеорологического департамента Таиланда (TMD).

«Волны в штормовых зонах Андаманского моря ослабли до высоты 2 м. Все суда должен осуществлять навигацию с осторожностью в зонах штормов. Людям следует помнить о сложных погодных условиях и следить за оповещениями», – говорится в предупреждении.

Запрета на выход маломерных судов в море в данной версии предупреждения уже нет. Наводнения и сходы грунта с холмов не упоминаются, однако именно эти угрозы являются самыми ожидаемыми и очевидными для упомянутых в тексте «зон риска».

Напомним, что сезон дождей официально начался в Таиланде в понедельник, 22 марта. Первый же день сезона привел к трагедии в провинции Пхичит, где во время сильного дождя ветер обрушил крышу школьной спортплощадки. В результате происшествия погибли семь детей школьного возраста, а еще 18 человек были госпитализированы с травмами.

В ходе того же шторма вечером 22 мая в Пхичите сорвало или повредило крыши еще порядка сотни домов. Сегодня, 24 мая, в провинцию должен приехать премьер-министр Прают Чан-Оча.

На Пхукете последствия сезонных штормов пока сводятся к локальным наводнениям на дорогах, включая подтопление тоннеля у Central Festival, которому в этом году исполнилось восемь лет. Также сообщалось о поваленном штормом крупном дереве у Phuket Wittayalai School во второй половине дня 23 мая. Рухнувший баньян повредил линии электропередач, временно обесточив соответствующую часть Пхукет-Тауна.