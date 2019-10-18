Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Очередное, седьмое по счету, метеорологическое предупреждение было опубликовано сегодня утром в 5:00.
Как прогнозируют тайские синоптики, обильные дожди будут идти в южных провинциях страны как сегодня, так и завтра (18-19 октября). Не исключена возможность локальных наводнений и оползней в холмистых районах.
На Пхукете также ожидаются обильные осадки, в связи с чем губернатор провинции отдал экстренным службам и представителям органов власти на местах быть готовыми к оказанию помощи людям.
Операторам морских судов рекомендовано следить за погодой и избегать штормовых зон.