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Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) перевыпустил предупреждение о сложных погодных условиях в южной части страны.

Новости Пхукета

18 Октября 2019, 10:18 AM
Фото: TMD

Фото: TMD

Очередное, седьмое по счету, метеорологическое предупреждение было опубликовано сегодня утром в 5:00.

Как прогнозируют тайские синоптики, обильные дожди будут идти в южных провинциях страны как сегодня, так и завтра (18-19 октября). Не исключена возможность локальных наводнений и оползней в холмистых районах.

На Пхукете также ожидаются обильные осадки, в связи с чем губернатор провинции отдал экстренным службам и представителям органов власти на местах быть готовыми к оказанию помощи людям.

Операторам морских судов рекомендовано следить за погодой и избегать штормовых зон.

 

 

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