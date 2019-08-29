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Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) перевыпустил предупреждение о сложных погодных условиях в большей части страны в связи с прохождением тайфуна Подул через Южно-Китайское море и северный Вьетнам.

Новости Пхукета

29 Августа 2019, 10:24 AM
Фото: TMD

Фото: TMD

Очередное, четвертое по счету, метеорологическое предупреждение было опубликовано сегодня утром.

Как прогнозируют синоптики, обильные дожди пройдут в большинстве провинций страны с 29 августа по 1 сентября. Не исключена возможность локальных наводнений и оползней в холмистых районах.

На Пхукете обильные осадки ожидаются в каждый из дней казанного периода.

На фоне сильного ветра высота волн в Андаманском море и Сиамском заливе может достигать 2-3 м и превышать 3 м в зонах штормов. Капитанам морских судов следует соблюдать осторожность при навигации, маломерные суда должны оставаться на берегу.

 

 

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