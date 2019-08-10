Метеорологический департамент Таиланда (TMD) утром 10 августа перевыпустил предупреждение о сильных дождях, волнении на море и возможных локальных наводнениях.

Новости Пхукета

10 Августа 2019, 11:27 AM

Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе. Фото: TMD

Согласно тексту предупреждения TMD, сильные дожди в сопровождении порывистого ветра продлятся на Пхукете в течение всего сегодняшнего дня. Высота волн в Андаманском море может достигать 3 м, а в зонах штормов превышать 4 м.

Капитанам морских судов рекомендовано проявлять повышенную осторожность при навигации и следить за сообщениями синоптиков. Маломерные суда в штормовую погоду должны находиться на берегу.

Также синоптики предупреждают о риске локальных наводнений и оползней в холмистых районах.

Отметим, что в списке провинций, где сильные дожди ожидаются 11 августа, Пхукет не значится. При этом соседняя провинция Пханг-Нга в нем фигурирует.