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Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) утром 10 августа перевыпустил предупреждение о сильных дождях, волнении на море и возможных локальных наводнениях.

Новости Пхукета

10 Августа 2019, 11:27 AM
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе. Фото: TMD

Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе. Фото: TMD

Согласно тексту предупреждения TMD, сильные дожди в сопровождении порывистого ветра продлятся на Пхукете в течение всего сегодняшнего дня. Высота волн в Андаманском море может достигать 3 м, а в зонах штормов превышать 4 м.

Капитанам морских судов рекомендовано проявлять повышенную осторожность при навигации и следить за сообщениями синоптиков. Маломерные суда в штормовую погоду должны находиться на берегу.

Также синоптики предупреждают о риске локальных наводнений и оползней в холмистых районах.

Отметим, что в списке провинций, где сильные дожди ожидаются 11 августа, Пхукет не значится. При этом соседняя провинция Пханг-Нга в нем фигурирует.

 

 

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