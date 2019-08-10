Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Согласно тексту предупреждения TMD, сильные дожди в сопровождении порывистого ветра продлятся на Пхукете в течение всего сегодняшнего дня. Высота волн в Андаманском море может достигать 3 м, а в зонах штормов превышать 4 м.
Капитанам морских судов рекомендовано проявлять повышенную осторожность при навигации и следить за сообщениями синоптиков. Маломерные суда в штормовую погоду должны находиться на берегу.
Также синоптики предупреждают о риске локальных наводнений и оползней в холмистых районах.
Отметим, что в списке провинций, где сильные дожди ожидаются 11 августа, Пхукет не значится. При этом соседняя провинция Пханг-Нга в нем фигурирует.