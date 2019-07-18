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Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) утром 18 июля перевыпустил предупреждение о сложным метеоусловиях в ряде районов страны, опубликованное 17 июля.

Новости Пхукета

18 Июля 2019, 09:56 AM
Фото: TMD

Фото: TMD

Согласно тексту предупреждения TMD, сильные дожди в сопровождении порывистого ветра продлятся на Пхукете в течение как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Высота волн в Андаманском море может достигать 3 м, а в отдельные моменты и превышать 3 м.

Капитанам морских судов рекомендовано проявлять повышенную осторожность при навигации и следить за сообщениями синоптиков. Маломерные суда в штормовую погоду должны находиться на берегу.

Напомним, что ранее свои метеорологические предупреждения также опубликовали пхукетский офис Морского департамента и международная организация спасателей на воде ISLA. При этом пхукетский офис Управления туристического бизнеса и регистрации гидов (TGBRO), который еще в мае обещал начать информировать организаторов морских экскурсий о погоде, соответствующую работу так и не начал.

 

 

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