Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Метеорологический департамента Таиланда (TMD) сегодня утром перевыпустил предупреждение о сильных дождях и высоких волнах на море в южных провинциях страны, включая Пхукет.

Новости Пхукета

25 Июня 2019, 10:15 AM

Фото: TMD

Очередное предупреждение тайских синоптиков (шестое по счету в данной серии) было опубликовано на сайте TMD в 5:00 утра вторника, 25 июня. В документе за подписью главы TMD Пхувиенга Пракхамминтары указывается, что обильные дожди ожидаются на Пхукете и в соседних провинциях вплоть до 27 числа включительно.

Высота волн на море в это время может достигать 3 м, в связи с чем оператором морских судов предписывается проявлять повышенную осторожность. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берег. При этом срок действия данного предупреждения – вплоть до 29 июня включительно.

Предупреждение о повышенной опасности в Андаманском море выпустил и пхукетский офис Морского департамента Таиланда. В нем подчеркивается, что операторы морских судов должны тщательно следить за техническим состоянием своих лодок и наличие спасательного оборудования на борту. Пассажиры во все время плавания должны быть в спасательных жилетах.

Отдельное предупреждение выпустил также Департамент чрезвычайных ситуаций. В нем, среди прочего, упомянута возможность оползней и локальных наводнений. В частности, накануне полностью затоплеа водой оказалась дорога, идущая вдоль взетно-посадочной полосы пхукетского аэропорта.

Сегодняшние дожди на Пхукете также вызвали затруднение движения на ряде трасс, а также привели к отключению электроснабжения в ряде районов. Так без электричества и центрального водоснабжения сегодня осталась часть тамбона Срисунтхорн в округе Таланг.