Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) оставил в силе штормовое предупреждение на Пхукете и в провинциях Андаманского побережья.

18 Июля 2018 12:39:30

Фото: TMD

Предупреждение за подписью главы TMD было перевыпущено сегодня утром. Тайские синоптики ожидают обильных дождей с сильными порывами ветра. Высота волн в Андаманском море может достигать двух-трех метров.

Предупреждение включает рекомендацию капитанам морских судов осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда и техника не должны выходить в море. Жителям районов, где типичны локальные наводнения и обвалы грунта, должны быть готовы к подобным происшествиям.

Сложные погодные условия, по мнению синоптиков, обусловлены движением с востока на запад тропического шторма «Сон-Тинх». Его эпицентр сейчас находится над Южно-Китайским морем (см. карту).