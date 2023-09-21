Метамфетаминовая «эпидемия» продолжается на Пхукете

Правоохранительные органы Пхукета в ежедневном режиме осуществляют аресты потребителей и распространителей наркотиков, однако улучшения ситуации не наблюдается – «эпидемия наркотиков усугубляется». Такой вывод озвучила PR-служба Пхукета по итогам сентябрьского заседания провинциального Комитета по борьбе с наркотиками. Согласно отчету, за август на острове было произведено 200 арестов по наркотическим статьям, в июле показатель составлял 187 арестов, в большинстве случаев у арестованных изымали «ябу», дешевый нелегальный стимулятор на основе метамфетамина. Показатель арестов остается выше прошлогоднего и не снижается. О факторах, способствующих росту оборота наркотиков, власти предпочитают молчать.

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На совещании антинаркотического комитета 20 сентября председательствовал вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, полицию представлял полковник Китипонг Клайкэу, от регионального офиа Минздрава присутствовал Тхонгчай Сомкиеткун. Совещание стало десятым по счету за 2023 фискальный год, начинающийся в Таиланде с октября. По всей видимости, в какие-то месяцы встреч комитета не было, но этот момент в отчете PR Phuket не уточняется.

«Ситуация с наркотиками на Пхукете. По прежнему наблюдается все усугубляющаяся эпидемия, как в плане числа распространителей, так и зависимых. В большинстве случаев наркотики – это метамфетамин в таблетках и в кристаллах», – гласит заголовок публикации.

Из статистики были приведены данные только по арестам, без указания объемов изъятых наркотических средств. В августе по наркотическим статья были осуществлены ровно 200 арестов, то есть в среднем по 6,5 в день. В большинстве случаев полицейские изымали метамфетамин в таблетках («ябу»). Следующими в списке были названы кристаллический метамфетамин («я-айс»), героин и кокаин. По сравнению с июлем количество арестов даже выросло, в предыдущем отчетном месяце их было 187.

«Что касается статистики по провинции Пхукет за 2022 год, то тогда был производен 1971 арест. В 2022 году было 2209 арестов, что соответствует увеличению на 238 случаев», – говорится в сообщении PR Phuket.

В публикации не уточняется, какие именно периоды понимаются под 2022 и 2023 годами. Если допустить, что сравниваются одинаковые периоды, то количество арестов выросло на 12,1%.

Большинство арестов в 2023 году были произведены за хранение наркотиков – 876 случаев. В 233 кейсах были возбуждены дела о распространении, в 862 случаях – только об употреблении. Последнее, как правило, не карается тюрьмой, если арестованный соглашается пройти реабилитацию.

«В провинции Пхукет реализуются строгие меры по предотвращению и решению наркотической проблемы. Полиция и гражданские ведомства ведут работу по борьбе с наркотиками, включая выявление каналов транспортировки запрещенных препаратов на Пхукет», – говорится в сообщении PR Phuket.

Во время майского визита на Пхукет руководитель Королевской полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат установил местной полиции четыре приоритетных направления работы. Борьба с наркотиками шла вторым пунктом в списке, сразу после снижения аварийности на дорогах.

Пхукет входит в число провинций с самым высоким числом ДТП и с самым высоким числом дел о наркотиках. Местные власти в последний раз озвучивали статистику по приговорам по наркотическим статьям в 2020 году, и местные суды – Phuket Provincial Court и Phuket Kwaeng Court – по суммарному числу приговоров заняли третье место среди всех провинций Таиланда.

В последнем отчете PR Phuket для описания общей ситуации с наркотиками в 2023 используется слово «ган-рабат», точно то же самое, которое использовалось в отношении COVID-19 в предыдущие три года.