Метамфетамин остается наркотиком номер один на Пхукете

Вице-губернатор Пхукета Анупхап Родкван Йодрабум призвал сотрудников государственных ведомств сделать все возможное, чтобы остановить метамфетаминовую эпидемию на острове. Несмотря на усилия властей, этот наркотик продолжает оставаться бедой Пхукета среди запрещенных веществ.

Новости Пхукета

1 Марта 2022, 07:19 PM

Полиция Пхукета регулярно изымает товарные партии метамфетамина в таблетках. Не такие большие, как на севере страны, но и явно не для личного пользования. Фото: PR Phuket

В понедельник, 28 февраля, вице-губернатор Родкван Йодрабум провел ежегодное заседание пхукетского центра по предотвращению распространения наркотиков и борьбе с наркоторговлей. Участие во встрече приняли представители самых различных ведомств и разных уровней власти.

«Наркотик, который наиболее быстро и больше всего распространяется на Пхукете, – это метамфетамин [в таблетках]. Причина – большое снижение цены», – заявил господин Йодкван Йодрабум, фактически повторив слова многих других вице-губернаторов до него.

Господин Йодкван Йодрабум добавил, что снижение цены было резким, но не отметил, когда именно и по какой причине это произошло. Впрочем, о сильно подешевевшем метамфетамине также говорилось и ранее.

Второй по распространенности наркотик – кристаллический метамфетамин. На третьем месте с небольшим отрывом располагается марихуана. Героин и кокаин остаются «нишевыми» наркотиками с ограниченной доступностью.

Вице-губернатор отметил, что декриминализация кратома (без учета продуктов его переработки) привела к сокращению арестов за хранение этого растения.

Резюмируя, господин Родкван Йодрабум призвал все задействованные в борьбе с наркотиками ведомства прикладывать больше и больше усилий для искоренения наркотиков, чтобы рано или поздно «прервать цикл распространения и употребления».