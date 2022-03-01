Метамфетамин остается наркотиком номер один на Пхукете

В понедельник, 28 февраля, вице-губернатор Родкван Йодрабум провел ежегодное заседание пхукетского центра по предотвращению распространения наркотиков и борьбе с наркоторговлей. Участие во встрече приняли представители самых различных ведомств и разных уровней власти.
«Наркотик, который наиболее быстро и больше всего распространяется на Пхукете, – это метамфетамин [в таблетках]. Причина – большое снижение цены», – заявил господин Йодкван Йодрабум, фактически повторив слова многих других вице-губернаторов до него.
Господин Йодкван Йодрабум добавил, что снижение цены было резким, но не отметил, когда именно и по какой причине это произошло. Впрочем, о сильно подешевевшем метамфетамине также говорилось и ранее.
Второй по распространенности наркотик – кристаллический метамфетамин. На третьем месте с небольшим отрывом располагается марихуана. Героин и кокаин остаются «нишевыми» наркотиками с ограниченной доступностью.
Вице-губернатор отметил, что декриминализация кратома (без учета продуктов его переработки) привела к сокращению арестов за хранение этого растения.
Резюмируя, господин Родкван Йодрабум призвал все задействованные в борьбе с наркотиками ведомства прикладывать больше и больше усилий для искоренения наркотиков, чтобы рано или поздно «прервать цикл распространения и употребления».