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Метамфетамин Louis Vuitton изъяли в Чианг-Мае

Полиция провинции Чианг-Май сообщила об аресте четырех наркокурьеров, перевозивших 1 млн таблеток метамфетамина в пачках с логотипом бренда Louis Vuitton.

Новости Пхукета

7 Мая 2022, 12:00 PM
В Чианг-Мае изъяли очередную крупную партию метамфетамина в таблетках. Фото: Bangkok Post

В Чианг-Мае изъяли очередную крупную партию метамфетамина в таблетках. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, четыре наркокурьера с крупной партией метамфетамина были арестованы на пункте дорожного контроля в тамбоне Мэ-На в понедельник, 2 мая. В пикапе, в котором находились двое мужчин и две женщины, полицейские обнаружили 1 млн метамфетаминовых таблеток, рассказал на брифинге для прессы шеф полиции по пятому региону генерал-лейтенант Пийя Тавичай.

Генерал добавил, что в ходе дальнейшего расследования 3 мая был арестован еще один мужчина. Также в розыске находится одна женщина, место нахождения которой пока не установлено.

С 1 октября прошлого года по 30 апреля нынешнего в зоне ответственности полиции по пятому региону были задержаны по наркотическим статьям 16,5 тыс. человек, более 100 дел классифицированы как крупные.

В общей сложности за семь месяцев подчиненные генерала Тавичая изъяли 112,9 млн метамфетаминовых таблеток, 702 кг кристаллического метамфетамина, 47 кг героина, 141 кг опиума, 126 кг кетамина.

 

 

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