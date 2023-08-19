Меры против игнорирующих запреты купальщиков обсудили с полицией

Администрация района Раваи провела выездное совещание, посвященное безопасности купальщиков в низкий сезон. Мероприятие проходило прямо на пляже Най-Харн, самом популярном не только на территории Раваи, но и входящим в топ наиболее знаменитых на Пхукете. Одновременно Най-Харн известен и своими опасными отбойными течениями – именно фотографии с него регулярно используются для иллюстрации этого явление.

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Выездное совещание проходило на пляже Най-Харн во второй половине дня 18 августа, однако никаких подробностей неизвестно. Муниципалитет Раваи опубликовал фотоотчет с кратким пояснением темы встречи. Так же лаконичен был на своей личной странице в Facebook и мэр района Арун Солос.

«Муниципалитет Раваи провел встречу по повышению уровня безопасности и ужесточению бескомпромиссных мер по морской безопасности на Пхукете. Встреча была посвящена установление превентивных мер касательно купания туристов в сезон юго-западного муссона на пляже Най-Харн в тамбоне Раваи», – говорится в сообщении муниципалитета.

Районные власти указали, что участие в совещании с мэром Солосом приняли представители профильных ведомств, включая Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM). Больше ничего муниципалитет не сказал.

Из опубликованных фотографий следует, что среди профильных ведомств на встрече присутствовала полиция Чалонга, отвечающая за безопасность Раваи и Най-Харна. При этом на фоне предыдущих смертей на пляжах 2 августа вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам подписал приказ по провинции о том, что на помощь пляжным спасателям должны быть направлены полицейские. Их задача – помогать лайфгардам во всем, что касается игнорирования туристами запретов на купание в опасных условиях.

Последний из таких инцидентов был записан на видео и получил широкий резонанс в интернете. В ролике иностранных турист говорит спасателю, что его не волнуют запреты, а его жизнь – это его дело. Мужчина отказывается понимать, что спасая его из штормового моря рисковать будут уже другие люди, и своим поведением он подвергает опасности их жизни.

Несколько лет назад спасатели Phuket Lifeguard Service прямо говорили The Phuket News, что игнорирование туристами запрета – серьезная проблема, а у лайфгардов нет ни полномочий, ни возможностей физически задерживать людей, желающих рискнуть жизнью в отбойном течение.

Спасатели тогда упоминали полицию как единственную силу, которая может помочь. Впрочем, это было за несколько лет до того, как Пхукет начал активно использовать волонтеров районной обороны (OrSor) для решения разных задач в сфере безопасности, таких как патрулирование улиц и силовая поддержка операций по борьбе с наркотиками.

Официальные лица пока не сказали, что мешает окружным управам и муниципалитетам использовать этот ресурс, который всегда есть в их распоряжении. Сама суть OrSor состоит в том, что эти «парамилитари» напрямую подчиняются властям на местах, не входя в структуры ни полиции, ни армии.

При этом о том, что лайфгардам нужна поддержка на пляжах в низкий сезон, открыто говорится уже не менее десяти лет. Это признают и тайские спасатели, и зарубежные специалисты из Австралии, которые участвовали в создании службы лайфгардов на Пхукете изначально и до сих пор поддерживают пляжных спасателей.