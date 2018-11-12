Мертвую черепаху без головы нашли в Сапан-Хине

Труп черепахи заметил один из охранников мусоросжигательного комплекса, совершавший обход территории около 19:00 вечера 11 ноября. Охранник сообщил о находке спасателям Kusoldharm Foundation, а те проинформировали РМВС.
Мертвая зеленая черепаха (Chelonia mydas) находилась среди камней у устья небольшого канала в мангровых зарослях. По оценкам специалистов, животному могло быть более 20 лет, весило оно около 80-90 кг. Умерла черепаха примерно за четыре-пять дней до обнаружения трупа.
Причина гибели черепахи не установлена.