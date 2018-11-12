Мертвую черепаху без головы нашли в Сапан-Хине

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) пока не установили, как погибла морская черепаха, труп которой обнаружили 11 ноября в районе мусоросжигательного завода в Сапан-Хине.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Ноября 2018, 12:13 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Труп черепахи заметил один из охранников мусоросжигательного комплекса, совершавший обход территории около 19:00 вечера 11 ноября. Охранник сообщил о находке спасателям Kusoldharm Foundation, а те проинформировали РМВС.

Мертвая зеленая черепаха (Chelonia mydas) находилась среди камней у устья небольшого канала в мангровых зарослях. По оценкам специалистов, животному могло быть более 20 лет, весило оно около 80-90 кг. Умерла черепаха примерно за четыре-пять дней до обнаружения трупа.

Причина гибели черепахи не установлена.