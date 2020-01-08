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Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта

Сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) надеются, что им удастся установить причину смерти детеныша кита, труп которого был обнаружен у побережья острова Ланта в понедельник, 6 января.

Новости Пхукета

8 Января 2020, 09:36 AM
Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Мертвого детеныша кита Омуры вынесло к побережью острова Ланта. Фото: DMCR

Специалисты уже установили, что погибшее морское млекопитающее принадлежит к виду малоизученных китов Омуры. В отчете DMCR указывается, что длина тела детеныша составляет около 3,6 м, при осмотре у него были обнаружены ссадины и царапины на теле, нижняя челюсть была сломана.

Комментируя гибель животного, морской биолог Тхон Тхамронгнавасават отметил, что киты Омуры редко встречаются в тайских вода.

«Их всего 15-20 особей в Таиланде. Точного числа мы не знаем», – написал господин Тхамронгнавасават на своей странице в Facebook.

Также биолог подчеркнул, что данные вид входит в число охраняемых в соответствии с Законом о защите дикой природы от 2019 года.

«С момента вступления закона в силу в ноябре прошлого года мы уже потеряли трех представителей охраняемых видов: одну китовую акулу, одну кожистую черепаху и теперь этого кита Омуры. Также в прошлом году в тайских водах погибли 23 дюгоня», – добавил доктор Тхамронгнавасават.

 

 

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