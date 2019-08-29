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Мертвого дельфина вынесло волнами на побережье Пхукета

На пляже Райи, находящемся в южной части Камалы, обнаружили мертвого дельфина. Причина гибели морского млекопитающего пока не установлена.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Августа 2019, 11:59 AM
Фото: Niruj Kamala Digital Cable TV

Фото: Niruj Kamala Digital Cable TV

Фото: Niruj Kamala Digital Cable TV

Фото: Niruj Kamala Digital Cable TV

Фото: Niruj Kamala Digital Cable TV

Фото: Niruj Kamala Digital Cable TV

Сообщение об обнаружении мертвого дельфина на пляже Райи в Камале поступило в Пхукетский центр морской биологии (PMBC) утром 29 августа. Труп морского млекопитающего нашли местные жители, которые поставили в известность о находке муниципальную службу спасения, а ее сотрудники затем обратились в PMBC.

На фотографиях с места событий видно, что найденный на пляже мертвый дельфин имеет кровоточащие раны в области рта, однако их происхождение пока неизвестно.

Также жители Камалы сообщили специалистам PMBC, что видели еще трех дельфинов в море неподалеку от берега. Морские млекопитающие также показались им нездоровыми. Сейчас биологи пытаются найти этих дельфинов и помочь им.

Одновременно появилась и информация об очередном обнаружении на побережье Пхукета запутавшейся в сетях черепахи. Животное было найдено 26 августа на Банг-Тао охранниками одного из местных отелей, а затем передано в PMBC. Те же охранники рассказали, что ранее нашли на пляже мертвую черепаху, которую затем просто похоронили.



 

 

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