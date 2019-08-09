Мертвого дельфина вынесло на один из пляжей Пхукета

Полуразложифвшийся труп дельфина был обнаружен на пляже Ката около 7:30 утра четверга, 8 августа. Труп заметил один из местных жителей, который затем поставил в известность о находке Центр безопасности на воде Карона.
Как следует из первоначального сообщения о находке, на носу дельфина была обнаружена пластиковая петля, не позволявшая ему открывать рот и питаться. В сообщении отсутствует информация, что за предмет это был.
Пхукетский центр морской биологии (PMBC) был проинформирован об обнаружении мертвого морского млекопитающего.