Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мертвого дельфина вынесло на один из пляжей Пхукета

Труп дельфина был обнаружен на пляже Ката утром четверга, 8 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Августа 2019, 12:00 PM
Фото: Karon Marine Safety Center

Фото: Karon Marine Safety Center

Полуразложифвшийся труп дельфина был обнаружен на пляже Ката около 7:30 утра четверга, 8 августа. Труп заметил один из местных жителей, который затем поставил в известность о находке Центр безопасности на воде Карона.

Как следует из первоначального сообщения о находке, на носу дельфина была обнаружена пластиковая петля, не позволявшая ему открывать рот и питаться. В сообщении отсутствует информация, что за предмет это был.

Пхукетский центр морской биологии (PMBC) был проинформирован об обнаружении мертвого морского млекопитающего.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Больница Vachira Hospital проведет учебную эвакуацию
Женщина погибла под колесами грузовика в Вичите
По следам драки на Бангла-Роуд обвинения предъявят обоим участникам
Турист из Китая утонул на пляже Най-Харн
Специалисты приступили к установлению причин пожара на супер-яхте Lady D
Мотоциклист погиб в столкновении с припаркованным на обочине грузовиком
Министр туризма пообещал поддержку пляжным спасателям Пхукета
Затонувшее судно «Феникс» продали на аукционе
Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по Пхукету
При пожаре на супер-яхте Lady D обошлось без жертв
Экс-губернатор Пхукета возглавит Земельный департамент
Большая часть Камалы останется без электричества 9 августа
На севере Пхукета проходит неделя уборки пляжей
Поднятое со дна судно «Феникс» попробуют продать с аукциона еще раз
У берегов Пхукета ищут двух рыбаков с затонувшей лодки

 

SKYPARK
Laguna Golf Phuket - Children First Charity
Thai Residential
Dot Property Awards

 