Мертвого дельфина вынесло на один из пляжей Пхукета

Труп дельфина был обнаружен на пляже Ката утром четверга, 8 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Августа 2019, 12:00 PM

Фото: Karon Marine Safety Center

Полуразложифвшийся труп дельфина был обнаружен на пляже Ката около 7:30 утра четверга, 8 августа. Труп заметил один из местных жителей, который затем поставил в известность о находке Центр безопасности на воде Карона.

Как следует из первоначального сообщения о находке, на носу дельфина была обнаружена пластиковая петля, не позволявшая ему открывать рот и питаться. В сообщении отсутствует информация, что за предмет это был.

Пхукетский центр морской биологии (PMBC) был проинформирован об обнаружении мертвого морского млекопитающего.