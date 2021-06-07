Мертвого дельфина нашли на пхукетском пляже

Сообщение о трупе дельфина поступило в полицию Патонга около 14:20 дня. Полученная информация затем была передана в участок Карона, в зону ответственности которого попадает пляж Фридом, и полицейские вместе со спасателями Kusoldharm Foundation выехали на место.
Проведя положенные мероприятия, полицейские попросили спасателей отвезти труп дельфина в PMBC для изучения и выяснения причины смерти морского животного.
В полицейском отчете об инциденте ничего не говорится о том, были ли обнаружены на теле дельфина какие-либо раны.