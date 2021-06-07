Мертвого дельфина нашли на пхукетском пляже

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) пытаются установить причину гибели дельфина, труп которого был обнаружен на пляже Фридом после полудня 6 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Июня 2021, 02:15 PM

Фото: Полиция Патонга

Сообщение о трупе дельфина поступило в полицию Патонга около 14:20 дня. Полученная информация затем была передана в участок Карона, в зону ответственности которого попадает пляж Фридом, и полицейские вместе со спасателями Kusoldharm Foundation выехали на место.

Проведя положенные мероприятия, полицейские попросили спасателей отвезти труп дельфина в PMBC для изучения и выяснения причины смерти морского животного.

В полицейском отчете об инциденте ничего не говорится о том, были ли обнаружены на теле дельфина какие-либо раны.