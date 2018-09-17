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Мертвое тело нашли у обочины главного шоссе Пхукета

Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым под придорожным навесом у обочины Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Сентября 2018 17:25:22

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об обнаружении мертвого тела около 5:30 утра воскресенья, 16 сентября. Позвонивший в полицию охранник расположенного неподалеку центра Toyota рассказал, что тело заметил один из проезжавших мимо водителей.

Прибывшие по вызову полицейские и парамедики Kusoldharm Foundation обнаружили погибшего повесившимся (или повешенным) на куске электрического кабеля, привязанного к одной из балок придорожного навеса местных торговцев. Документов у погибшего при себе не было, одет он был в синюю рубашку и джинсы. На вид мужчине было 45-50 лет.

По словам полицейских, на теле погибшего не было травм, которые указывали бы на насильственную смерть. Скончался он за один-два часа до прибытия полиции. Личность погибшего пока не установлена.

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