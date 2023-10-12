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Mercedes врезался в людей на улице Пхукет-Тауна

Один человек погиб и еще порядка семи или восьми получили травмы в результате ДТП на улице у Центрального рынка в Пхукет-Тауне, где седан Mercedes Benz врезался в людей и другие автомобили с мотоциклами.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Октября 2023, 04:16 PM
Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Один человек погиб и порядка семи или восьми пострадали в ДТП на Ranong Rd. Фото: Phuket City Ploice

Полицейский участок Пхукет-Тауна получил сообщение о происшествии на Ranong Rd. примерно в 14:07 дня 12 октября. В рапорте полиции с места событий говорится об одном погибшем и нескольких пострадавших.

В социальных сетях и СМИ данные разнятся. В последней публикации Phuket Info Center говорится о том, что травмы получили восемь человек: один из них в тяжелом состоянии, у трех зафиксированы травмы средней тяжести, у четырех – легкие.

Также Phuket Info Center добавляет, что погибший – 48-летний местный житель, забиравший в момент происшествия ребенка из школы. Мужчина успел оттолкнуть ребенка с пути автомобиля, но сам отпрыгнуть не успел.

Об обстоятельствах происшествия ничего неизвестно. Авария произошла в районе 14:00, когда узкая Ranong Rd., как правило, сильно загружена, а транспорт движется плотным потоком с небольшой скоростью. В этот раз проезжая часть была дополнительно занята лотками, установленными к вегетарианскому фестивалю. Машины двигались фактически посреди рыночных рядов. 

 

 

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