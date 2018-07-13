Mercedes-Benz сгорел на шоссе в северной части Пхукета

Полиция пока не установила причину пожара, уничтожившего автомобиль Mercedes-Benz на севере Пхукета поздним вечером 11 июля.

13 Июля 2018 11:26:35

Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Полиция Тха-Чат-Чай и экстренные службы получили сообщение о горящем автомобиле на обочине Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао около 23:30 вечера 11 июля. Прибывшим по вызову пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы потушить горящую машину: сначала они пытались справиться с огнем при помощи ручных огнетушителей, но затем были вынуждены залить ее всю водой.

29-летний водитель Mercedes-Benz Санчай Лаолам рассказал полицейским, что двигался по шоссе в северном направлении, когда у машины сперва начала «сбоить» электрика, а затем – тормоза.

Санчай Лаолам припарковал автомобиль на обочине, вышел из салона и увидел, что из-под капота идет дым. После этого водитель позвонил по экстренному номеру 191 и остался у машины дожидаться помощи. Собственного огнетушителя у него, судя по всему, не было.

Полиция пока не установила причину возгорания, а нанесенный огнем ущерб предварительно оценила в 400 тыс. бат.

Напомним, что стоимость самой доступной модели Mercedes-Benz в Таиланде у официальных дилеров превышает 2 млн бат за новый автомобиль.