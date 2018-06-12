Мэр Раваи вышел на борьбу с комарами

В Раваи стартовала кампания по борьбе с распространением денге. Участие в акции 11 июня принял и мэр района Арун Солос, взявший в руки «фумигатор», для борьбы с насекомыми.

12 Июня 2018 13:24:59

Мэр Раваи и другие официальные лица проинспектировали и окурили дымом проблемные зоны в Раваи, известные как места размножения комаров, а также призвали жителей района выйти на субботники, чтобы навести порядок там, где это необходимо.

В качестве одной из зон повышенного риска была названа цыганская деревня, где комары имееют все условия для активного размножения.

«Муниципалитет Раваи установил, что в период с апреля по май этого года заболеваемость жителей лихорадкой денге выросла. Чтобы защитить жителей от денге необходимо проинформировать местное население о необходимости привести в порядок окрестности домов, общественных зданий, школ и храмов, чтобы они не превращались в места размножения комаров», – заявил на мероприятии 11 июня мэр Солос.

«Мы начинаем серию еженедельных операций и ежемесячных мероприятий, которые позволят жителям быть в курсе текущей ситуации с денге», – добавил он.

По словам мэра Солоса, необходимо оперативно избавляться от открытых источников стоялой воды, регулярно убирать мусор, окуривать зоны возможного размножения комаров. Этому муниципалитет и намерен научить местных жителей.

На прошлой неделе Минздрав и Департамента по контролю за заболеваниями выпустили очередные отчеты о ситуации с денге в Таиланде. Согласно данным обоих источников, Пхукет является лидером среди тайских провинций по числу зафиксированных случаев заболевания денге на душу населения. За период с 1 января по 5 июня этого года на острове было зарегистрировано 357 таких случаев.

Комментируя ситуацию, глава местного офиса Минздрава Крит Сакунпед отметил, что положение вызывает у сотрудников ведомства беспокойство.

«Некоторые из деревенских жителей не в курсе опасности и не принимают должны мер по борьбе с комарами», – заявил доктор Сакунпед.

«Кампания по предотвращению распространения денге на Пхукете не работает», – констатировал он.

Основными мерами по борьбе с разносящими денге комарами по-прежнему является устранение условий для их активного размножения. Комары откладывают личинки в местах со стоячей водой, поэтому такие емкости должны быть как минимум закрытыми. Если же закрыть емкость невозможно, то необходимо регулярно проверять обрабатывать воду средствами от комаров, которые можно купить практически в любом магазине.

Также полезно принципиально важно использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, применять другие средства против насекомых.