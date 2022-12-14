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Мэр Раваи протестировал новую детскую площадку у пляжа Най-Харн

Глава муниципалитет Раваи Арун Солос приехал проинспектировать строительство новой детской игровой площадки у озера рядом с пляжем Най-Харн.

Новости Пхукета

15 Декабря 2022, 08:00 AM
Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Детская площадка рядом с озером у пляжа Най-Харн. Фото: Rawai Municipality

Новая детская площадка оборудуется (и уже почти готова) рядом с действующей спортивной, на дороге вдоль восточного побережья озера Най-Харн. Сроки открытия площадки муниципалитет не называет, но, если судить по внешнему виду, то почти все работы уже должгы быть завершены.

В среду, 14 декабря, объект проинспектировали мэр Раваи Арун Солос и глава Управления образования Вачирапхан Тхонгди. Как говорится в сообщении районных властей, официальные лица приехали, чтобы проверить соответствие площадки требуемым стандартам и подчеркнуть, что безопасность детей должна являться приоритетом.

Также мэр на личном опыте убедился, что конструкция выдерживает и одного взрослого человека, и несколько. Хотя в этом сомнений и не было, поскольку аналогичные площадки есть во всех районах острова.

 

 

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