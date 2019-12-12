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Мэр Раваи предупредил об опасных течениях на Най-Харне

Глава муниципалитета Раваи Арун Солос обратился к жителям и гостям острова с предупреждением об опасных течениях на Най-Харне. Вчера и сегодня на этом пляже были замечены течения в форме водоворотов, и некоторым туристам не повезло в них попасть.

Таньялак Сакут

12 Декабря 2019, 03:18 PM
На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Муниципалитет Раваи

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Муниципалитет Раваи

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Муниципалитет Раваи

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Муниципалитет Раваи

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Муниципалитет Раваи

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Муниципалитет Раваи

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Vicky Rio

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Vicky Rio

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Vicky Rio

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Vicky Rio

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Vicky Rio

На пляже Най-Харн замечены спиралевидные течения. Фото: Vicky Rio

Первое спиралевидное течение было замечено вчера в той части пляжа Най-Харн, где находится одноименный крупный отель. Второе течение сформировалось сегодня у противоположного конца пляжа. При этом в первом случае несколько человек попали в водоворот и смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

«Спасатели сообщили мне об опасных течениях еще вчера. До моего сведения было доведено, что все попавшие в течение люди в безопасности, но подробностей я не знаю», – рассказал корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» мэр Раваи.

«Течения такого типа представляют угрозу для людей, так что спасатели отмечают красными флагами те участки, где купаться опасно, и постоянно проверяют другие части пляжа, чтобы быть уверенными в их безопасности», – заверил мэр Солос.

«Я хочу, чтобы туристы были в курсе угрозы и обращали внимание на флаги. Я хочу, чтобы отдыхающие были в безопасности», – добавил он.

Также мэр Раваи попросил купальщиков не входить в воду, если поблизости нет лайфгардов.

«Это небезопасно», – заявил он.

 

 

 

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