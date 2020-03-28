Мэр Раваи хочет закрыть пляж Най-Харн для посещения

Глава муниципалитета Раваи Арун Солос подтвердил The Phuket News, что районная администрация обратилась к губернатору Пхукета с просьбой разрешить закрыть пляж Най-Харн для посещения.

Новости Пхукета

28 Марта 2020, 12:34 PM

Муниципалитет Раваи уже закрыл смотровую площадку на мысе Промтхеп, территорию у озера Най-Харн, пирс в Раваи, муниципальное футбольное поле и смотровую площадку у ветряков. Фото: Муниципалитет Раваи

В пятницу, 27 марта, муниципалитет Раваи опубликовал уведомление о закрытии ряда общественных пространств на территории тамбона, включая смотровую площадку на мысе Промтхеп, территорию у озера Най-Харн, пирс в Раваи, муниципальное футбольное поле и смотровую площадку у ветряков. Закрытие указанных зон, согласно заявлению муниципалитета, продиктовано необходимостью сдерживания коронавируса COVID-19.

В ряде источников появилась информация о том, что закрыты также пляжи Най-Харн, Януй и Ао-Сэн. Однако сам мэр Раваи уточнил, что этого пока не произошло. Для закрытия пляжей нужно разрешение губернатора.

«Я отправил губернатору Пхукета Пхакапхонгу Тавипатане официальный запрос на закрытие пляжей Най-Харн, Януй и Ао-Сэн. Запрос сейчас находится на рассмотрении», – заявил господин Солос.

«Пляж представляет собой общественное место, где собираются люди. Я опасаюсь риска распространения вируса, равно как и риска для пляжных спасателей», – пояснил он.

Вердикт губернатора пока неизвестен, но господин Солос заявил, что «нам необходимо, чтобы он согласился».

«Мы узнаем его решение в ближайшее время», – добавил глава тамбона Раваи.





