Мэр Пхукет-Тауна попросил жителей быть готовыми к подъему уровня воды

Мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат обратился к жителям города с призывом быть готовыми к возможному подъему уровня воды и заранее принять меры. Глава муниципалитета сделал заявление в районе 11:00 утра после получения соответствующей информации от Департамента ирригации. Господин Ангканапилат не исключил повторения ситуации, сложившейся 16 октября, когда улицы в Старом городе оказались затоплены, а вода проникла внутрь домов.

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Пхукет-Таун в среду, 19 октября. Защита зданий от воды при помощи мешков с песком. Фото: Phuket Info Center

Господина Ангканапилат попросил жителей Пхукет-Тауна внимательно следить за метеосводками и сообщения властей, а также подготовиться к возможному подтоплению жилья: поднять повыше вещи, которые могут промокнуть, уделить особое внимание электроприборам (они не должны находиться там, где до них сможет добраться вода).

На фотографиях, которые опубликовала сегодня страница Phuket Info Center, видно, что протекающий через Пхукет-Таун канал Банг-Яй полон уже до краев. Как отмечает мэр, отвод воды в море через канал затруднен.

Муниципалитет Пхукет-Тауна запросил у Департамента чрезвычайных ситуаций насосы для откачки воды, однако неизвестно, сможет ли ведомство предоставить оборудование.