Мэр Пхукет-Тауна озвучила план ограничения водоснабжения в случае засухи

Глава администрации Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана призвала жителей города быть готовыми к возможным ограничениям водоснабжения, если запасы пресной воды не будут пополнены в ближайшее время.

Новости Пхукета

22 Февраля 2019, 12:00 PM

Фото: Phuket PR Department

«Мы просим общественность о помощи в экономии воды», – цитирует заявление мэра Пхукет-Тауна местный Департамент связей с общественностью.

Как пояснила госпожа Сувансупана, муниципалитет Пхукет-Тауна поставляет пресную воду более 18 тыс. потребителям как непосредственно в городе, так и в прилегающих районах. При этом по состояние на конец февраля объем запасов меньше, чем в прежние годы.

«Никакого кризиса пока нет, поскольку поставка воды обеспечивается тремя соединенными друг с другом системами, обеспечивающими ежедневный объем в 23 тыс. куб. м. Администрация использует муниципальные источники воды, а также воду из озер частных операторов и из водохранилища Банг-Вад», – заявила госпожа мэр.

По словам Сомджай Сувансупаны, объем муниципальных ресурсов в настоящий момент – 657 тыс. куб. м, объем запасов в парке имени Рамы IX – около 160 тыс., в озере у Vachira Hospital – 126 тыс., в озере на Soi Pha-Niang – 175 тыс. Плюс еще около 4 млн должно быть в водохранилище Банг-Вад, хотя ранее официальные лица называли меньшие цифры.

В случае, если запасов перестанет хватить, муниципалитет Пхукет-Тауна пойдет на ограничение водоснабжения в часы, когда активное потребление не ожидается – с 10:00 до 17:00 и с 22:00 до 5:00. В это время напор воды в трубах будет слабее, чем обычно. По словам мэра, не исключены и временные отключения водоснабжения.

При этом граждане, оставшиеся без воды и экстренно в ней нуждающиеся, могут запросить помощь как в самом муниципалитете (телефоны – 076-211111 и 1132), так и в местном офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (телефон – 199).

«Пункты раздачи воды будут организованы в Пхукет-Тауне в трех локациях: в офисе DDPM на Kra Rd., в офисе DDPM у пересечения Soi Pha-Niang и Yaowarat Rd., на насосной станции Пхукет-Тауна в парке имени Рамы IX (Suan Luang Park). Мы просим жителей города поддержать нас за счет экономии воды и создания запасов на случай отключения. Также, пожалуйста, сообщайте обо всех утечках на магистральных линиях по телефону 076-211130», – добавила мэр Пхукет-Тауна.