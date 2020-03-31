Мэр Патонга призвала жителей города к самоизоляции

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап обратилась к жителям города, попросив их о добровольной самоизоляции в своих домах на 14 дней. Призыв мэра продиктован тем, что именно курортный Патонг стал центром распространения коронавируса на Пхукете. Большинство заболевших так или иначе связаны с Патонгом и Бангла-Роуд.

Таньялак Сакут

31 Марта 2020, 09:44 AM

В понедельник, 30 марта, Бангла-Роуд в очередной раз помыли и продезинфицировали. Фото: Муниципалитет Патонга

«Я хотела бы, чтобы жители Патонга организовали для себя самостоятельный карантин на 14 дней прямо с этого момента. Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана уже попросил не выходить на улицы и не посещать общественные места с 20:00 вечера до 3:00, а эта просьба – дополнительно от меня», – заявила госпожа Кебсап в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета».

«Большинство подтвержденных случаев заражения приходятся на Патонга, и сейчас это уже не только Бангла-Роуд, инфекция распространяется везде. Пожалуйста, оставайтесь в домах в течение всего дня. Я не запрещаю выходить на улицу, но если в этом есть необходимость, нужно носить защитную маску и стараться сделать все дела и вернуть домой побыстрее. Это лучший способ обеспечить безопасность себе и своей семьей», – добавил госпожа мэр.

Также Чалермлак Кебсап напомнила, что нарушение санитарных требований может повлечь за собой ответственность по закону.

С 31 марта официальные лица должны начать подомовой обход жителей Патонга на предмет выявления людей с признаками пневмонии. Тех, у кого обнаружат соответствующие симптомы сначала проверять в Patong Hospital, а затем отправят на 14-дневный карантин в отеле Sleep With Me, в котором специально для этой цели выделено 200 номеров. Проживание в отеле будет бесплатным.

Как пояснила госпожа мэр, люди будут отправляться на карантин в Sleep With Me только после осмотра медиками и получения соответствующей рекомендации от них. У

Также муниципалитет Патонга готов обеспечить лиц в самоизоляции на домах бесплатным питанием, для чего необходимо просто зарегистрироваться в муниципалитете. Трехразовое питание будет доставляться прямо до двери.

По словам госпожи Кебсап, муниципалитет зарезервировал бюджет на питание для 300 человек, но официальные лица ищут возможность расширить программу.

«Мы постараемся обеспечить питанием всех, кто в этом нуждается», – отметила мэр Патонга.