Мэр Патонга предупредила о штрафах в 1 и 10 тыс. бат за выброс мусора в неположенных местах

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап объявила о намерении городской администрации усилить борьбу с мусором на улицах. Человеку, выбросившему бутылку на обочине, грозит штраф в 1 тыс. бат, а незаконная свалка мусора обойдется уже в 10 тыс. Ловить нарушителей будут при помощи 37 камер уличного видеонаблюдения, которые муниципалитет установит вдоль пляжной дороги Thaweewong Rd.

Варанья Промпинпарат

6 Марта 2019, 02:06 PM

Пожар на стихийной свалке в Патонге произошел 27 февраля. Фото: Муниципалитет Патонга

Новый виток кампании за чистоту улиц был анонсирован после пожара позади отеля Chilli Salza Patong, где около полудня 27 февраля загорелся незаконно сваленный мусор. Пожарным удалось предотвратить распространения пламени на находящиеся рядом постройки, но возможные последствия вызвали серьезные опасения у мэра Кебсап.

«Я думаю, что мусор бы выброшен людьми из ближайших домов и отелей. Мусор был свален на пустыре, и муниципальные служащие не знали о свалке до того, пока она не загорелась. Я отдам распоряжение проверить подобные локации по всему Патонгу, чтобы убедиться, что подобных пожаров больше не будет», – заявила госпожа Кебсап.

«Я неоднократно повторяла, что мусор нужно выбрасывать в правильных местах и в правильное время, чтобы городские службы вывозили его на переработку или уничтожение. Однако некоторые из жителей по-прежнему не следуют правилам и выбрасывать мусор, где им вздумается. Мы прикладывали немало усилий, чтобы справиться с этим, но потерпели неудачу», – констатировала мэр курортного города.

Новая кампания за чистоту Патонга начнется с проходящей вдоль пляжа дороги Thaweewong Rd., являющейся одной из «вывесок» города в глазах туристах. На протяжении от южной оконечности пляжа до Bangla Rd. будут установлены 37 камер видеонаблюдения для видеофиксации случаев выброса мусора в неположенных местах.

Госпожа Кебсап привела следующий размер штрафов за соответствующие нарушения – 1 тыс. бат за выброс какого-либо ненужного предмета в неположенном месте и 10 тыс. бат за свалку мусора в значительных количествах. Акцент планируется сделать именно на последнем типе нарушений.

«В случае, если камеры зафиксируют мусорящего туриста, мы сможем сделать немногое. Когда мы отсмотрим записи, турист, возможно, уже покинет страну. Но в любом случае, большая часть мусора от туристов – это или бутылка воды, или остатки еды, или упаковка от чего либо. В данном случае нас заботят не туристы, а местные жители», – пояснила госпожа Кебсап.

Мэр Патонга напомнила, что муниципалитет просит выносить мусор для сбора коммунальными службами между 18:00 и 22:00 в жилых районах, после 22:00 в «зонах, где ведется бизнес» (например, на Rat-U-Thit 200 Pi Rd.) и между 2:00 и 5:00 в развлекательных зонах (Bangla Rd.).

Также госпожа Кебсап напомнила жителям Пхукета о существовании мобильного приложения Traffy Fondue, при помощи которого можно информировать муниципалитет Патонга о мусоре на улицах курорта.