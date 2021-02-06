Мэр Патонга идет на выборы с проектом электрического автобуса и зеленого города

В воскресенье, 28 марта, на Пхукете будут проходить первые за много лет муниципальные выборы. Самая яркая интрига, судя по всему, ожидается в Патонге, где за пост мэра будут бороться госпожа Чалермлак Кебсап (глава города на протяжении шести последних лет, первая женщина на этом посту) и господин Пакрит Кисин (брат влиятельного бизнесмена Причавута Кисина и сын покойного мэра Пиана Кисина, занимавшего пост до госпожи Кебсап).

Чутхарат Плерин

В понедельник, 1 февраля, госпожа Кебсап официально сложила полномочия, чтобы участвовать в гонке. Свою программу и состав команды она пока не озвучила, но перед сменой статуса с мэра на кандидата сделала резонансный ход, анонсировав план по запуске в Патонге электрических автобусов, а также ряд других инициатив.

Идея электрического автобуса была презентована 26 января на церемонии в Университете Принца Сонгкхла, с которым муниципалитет Патонга подписал соглашение о взаимопонимании по данному проекту. К указанным сторонам присоединились и несколько частных компаний, которые будут оказывать поддержку в работе. Также были анонсированы другие проекты, которые должны принести экономике острова около 200 млрд бат в течение пяти лет после открытия. Впрочем, особое внимание было уделено автобусу.

«Подписание меморандума соответствует нашей цели были частью движения по улучшению Пхукета за счет инвестиций в инфраструктуру, которая поддержит туризм после разрешения ситуации с коронавирусом и полного открытия страны», – заявил ректор университета Пхан Тонгчумнам.

«Патонгу нужна хорошая и экологичная система транспорта, чтобы связывать людей и места. Наш университет располагает кадрами, чтобы оказывать поддержку и работать с частными компаниями над развитием острова», – добавил он.

Ряд других идей озвучил господин Марут Сирико из компании AMR Asia, также присоединившейся к меморандуму. Он заявил, что представляемая им структура уже провела первичные исследовательские работы по строительству канатной дороги и колеса обозрения со стеклянными лифтом и обзорной площадкой со стеклянным полом.

«В Патонге есть множество мест, где можно построить новые достопримечательности для привлечения большего числа туристов», – заявил господин Сирико.

Одновременно гендиректор AMR Asia подчеркнул, что принятию всех решений будут предшествовать общественные слушания с участием местных жителей и бизнеса, «чтобы проекты оказывали поддержку бизнесу и не портили красоту Патонга».

«Что касается электрического автобуса, то мы проведем дальнейшие обсуждения с мэром Патонга, а также обсудим проект с Департаментом наземного транспорта для получения разрешения на использование дорог. Также мы поговорим с таксистами, с которыми обсудим маршрут и расположение остановок, чтобы не вредить их бизнесу», – заявил господин Сирико.

«У нас будут смарт-карты, смарт-остановки и смарт-парковки для местных жителей аналогично тому, что уже используется в Бангкоке», – добавил он.

Также господин Сирико заявил, что уже в этом году его компания планирует начать организацию зарядных станций для электрического транспорта в Патонге. Партнером в этом проекте готова выступить PTT.

Верит в успех озвученных инициатив и президент Тайской ассоциации городского планирования Тхапхана Буньяправит.

«Я ожидаю, что мы определимся с расположение фуникулера и маршрутом электрического автобуса в мае этого года», – заявил он.

По словам господина Буньяправита запустить электрический автобус и начать открывать зарядные станции будет возможно уже в конце этого года (если местные жители одобрят эти идеи).

«Строительство колеса обозрения и фуникулера может потребовать формирования нового городского плана, что произойдет в начале следующего года. Затем мы сможем подавать заявки на получение разрешений на строительство», – отметил господин Буньяправит.

«Фуникулер сможет принести до 150 млрд бат в течение пяти лет после открытия. Весь проект целиком – фуникулер, колесо обозрения, обзорная площадка и стеклянный лифт – смогут принести около 200 млрд», – добавил он.

Зеленый курс

В беседе с The Phuket News госпожа Кебсап заявила, что план по развитию Патонга как «города зеленого туризма» был разработан еще до начала пандемии коронавируса.

«Мы думали, как обеспечить Патонгу постоянную выручку, чтобы местные жители могли зарабатывать в течение всего года. Все началось на фоне экономических проблем в последние несколько лет, еще до пандемии», – отметила она.

«Пусть Патонг и был туристическим городом мирового класса, принимавшим ежегодно множество туристов и генерировавшим для экономики страны огромные деньги, местные жители все равно испытывали экономические проблемы, особенно после конца высокого сезона. В низкий сезон трудности были у всех жителей. От падения доходов страдали все сектора, включая отели, магазины, рестораны, малый бизнес, такси», – добавила она.

Одной из идей было развитие Патонга как центра проведения конференций, выставок и семинаров (MICE). Для этого было предложено построить крупный конференц-центр, который мог бы вмещать от 5 до 10 тыс. человек.

«Этот проект сейчас находится на стадии изучения различных деталей строительного характера. Пока же мы можем продолжать работу по превращению Патонга в зеленый и здоровый город. Исследования показывают, что в будущем туризм будем формой оздоровительной деятельности, так что сейчас мы стремимся превратить Патонг в город здоровья и встретить будущие туристические тренды во всеоружии», – заявила госпожа Кебсап.

По словам госпожи Кебсап, изложенная концепция заинтересовала частный бизнес. В ближайшее время муниципалитет и заинтересованные стороны планируют встретиться и обсудить, что конкретно можно сделать.

«Мы поговорим со всеми сторонами, такими как отельеры, что можно сделать в текущий период. На начальном этапе мы могли бы предлагать оздоровительные программы», – привела пример госпожа Кебсап.

Связана с идеей здоровья и транспортная проблематика. Рано или поздно туристы вернутся в Патонг, а улицы – заполнятся легковыми авто, мотоциклами и автобусами.

«По этой причине для поддержки туризма нам нужен зеленый транспорт. Не только автобусы, но зеленый подход к перемещению в принципе, включая ходьбу пешком. Мы будем оборудовать тротуары во всех районах, бюджет на эту работу уже выделен. Также мы будем поощрять езду на велосипедах», – отметила госпожа Кебсап, одновременно подчеркнув, что работа потребует многих перемен в городе.