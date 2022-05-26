Мэр Паклока отправлен в отставку в связи с обвинениями в коррупции

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о досрочном прекращении полномочий мэра тамбона Паклок Паньйи Сампаората после того, как Национальная антикоррупционная комиссия (NACC) признала его виновным в коррупционных злоупотреблениях.

Иккапоп Тхонгтуб

Губернатор подписал приказ об отставке господина Сампаората 24 мая, официальное уведомление об этом было опубликовано 26 числа. Вместе с мэром в отставку был отправлен его советник Праконг Плайкум.

В уведомлении об оттавке мэра отмечается, что губернатор подписал распоряжение о прекращении полномочий главы района по официальному распоряжению из Бангкока, полученному после вынесения вердикта NACC. При этом речь идет именно о расследовании антикоррупционного ведомства, а не полиции.

Обвинения против господина Сампаората, в частности, включали игнорирование служебных обязанностей по делу Сарота Шочарона, связанному с самовольным захватом последним государственной земли в поселке Кхум-Пхонг в Паклоке. При этом подробности полицейского дела против мэра, которому были предъявлены уголовные обвинения по статье о неисполнении обязанностей должностным лицом, до сих пор неизвестны.

Господин Сампаорат возглавил муниципалитет Паклока 28 марта 2021 года, выиграв выборы с результатом в 4,4 тыс. голосов из 9,2 тыс. поданных, то есть набрав 47,8%. Его ближайшие конкуренты Антхипхонг Конгнам и Саттра Карнканон получил 2,5 тыс. (27,2%) и 1,7 тыс. соответственно (18,5%). Всего в Паклоке 12,7 тыс. зарегистрированных избирателей, таким образом за отправленного в отставку мэра на прошлогодних выборах проголосовал каждый третий из официально зарегистрированных взрослых жителей района с тайским гражданством.