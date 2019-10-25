Мэр Чалонга устроил бесплатную раздачу рыбы жителям района

Пхукетские рыбаки отличились очередным рекордным уловом на пляже Най-Харн вечером 23 октября. Однако в этот раз пляжной распродажи макрели не было – почти весь улов был выкуплен мэром Чалонга для бесплатной раздачи населению на следующий день.

Иккапоп Тхонгтуб

Мэр Чалонга Самран Джиндапон организовал бесплатную раздачу рыбы жителям района утром 24 октября. Акция проходила на парковке у здания муниципалитета. Желающим устроить себе рыбный день раздали 1,3 тонны макрели.

Господин Самран пояснил, что выкупил улов у рыбаков по стандартной цене. При этом господин мэр не уточнил, на какие средства проводилась акция – его собственные или муниципальные. Уплаченную рыбакам сумму чиновник также не указал.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда местные рыбаки отличаются впечатляющим уловом на Най-Харне. Иногда мимо пляжа проходят огромные косяки макрели, и если рыбаки оказываются достаточно расторопны, рыбу удается сетями вытащить на берег.

В прошлом году фотографии подобного улова даже вызвали переполох в соцсетях, поскольку пользователи решили, что на пляж вынесло несколько тысяч погибших по неизвестной причине рыб. Тогда добычей рыбаков стали свыше 4 тыс. макрелей.