Мэр Чалонга устроил бесплатную раздачу рыбы жителям района

Мэр Чалонга Самран Джиндапон организовал бесплатную раздачу рыбы жителям района утром 24 октября. Акция проходила на парковке у здания муниципалитета. Желающим устроить себе рыбный день раздали 1,3 тонны макрели.
Господин Самран пояснил, что выкупил улов у рыбаков по стандартной цене. При этом господин мэр не уточнил, на какие средства проводилась акция – его собственные или муниципальные. Уплаченную рыбакам сумму чиновник также не указал.
Отметим, что это далеко не первый раз, когда местные рыбаки отличаются впечатляющим уловом на Най-Харне. Иногда мимо пляжа проходят огромные косяки макрели, и если рыбаки оказываются достаточно расторопны, рыбу удается сетями вытащить на берег.
В прошлом году фотографии подобного улова даже вызвали переполох в соцсетях, поскольку пользователи решили, что на пляж вынесло несколько тысяч погибших по неизвестной причине рыб. Тогда добычей рыбаков стали свыше 4 тыс. макрелей.