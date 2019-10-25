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Мэр Чалонга устроил бесплатную раздачу рыбы жителям района

Пхукетские рыбаки отличились очередным рекордным уловом на пляже Най-Харн вечером 23 октября. Однако в этот раз пляжной распродажи макрели не было – почти весь улов был выкуплен мэром Чалонга для бесплатной раздачи населению на следующий день.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Октября 2019, 10:32 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мэр Чалонга Самран Джиндапон организовал бесплатную раздачу рыбы жителям района утром 24 октября. Акция проходила на парковке у здания муниципалитета. Желающим устроить себе рыбный день раздали 1,3 тонны макрели.

Господин Самран пояснил, что выкупил улов у рыбаков по стандартной цене. При этом господин мэр не уточнил, на какие средства проводилась акция – его собственные или муниципальные. Уплаченную рыбакам сумму чиновник также не указал.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда местные рыбаки отличаются впечатляющим уловом на Най-Харне. Иногда мимо пляжа проходят огромные косяки макрели, и если рыбаки оказываются достаточно расторопны, рыбу удается сетями вытащить на берег.

В прошлом году фотографии подобного улова даже вызвали переполох в соцсетях, поскольку пользователи решили, что на пляж вынесло несколько тысяч погибших по неизвестной причине рыб. Тогда добычей рыбаков стали свыше 4 тыс. макрелей.

 

 

 

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