Меньше трех недель осталось до турнира PST

Меньше трех недель осталось до соревнований по спортивной рыбалке Phuket Sportsfishing Tournament (PST), которые в этом году пройдут с 21 по 24 ноября.

4 Ноября 2018 09:00:00

Мероприятие традиционно собирает рыбаков со всего мира, желающих показать мастерство и испытать удачу в водах Андаманского моря.

Как и прежде, турнир пройдет по упрощенным правилам IGFA, одно из ключевых ограничений – рыбаки обязаны отпустить всех пойманных представителей Billfish. Список рыб, входящих в призовой зачет выглядит в этом году следующим образом: Marlin, King Mackerel, Mahi Mahi, Cobia, Queenfish, Trevally, Wahoo, Barracuda, Rainbow Runner, Yellowfin Tuna, Dogtooth Tuna (список приводится по-английски ввиду многочисленных расхождений в переводах названий рыб).

Юные рыбаки участвуют в турнире бесплатно и в неограниченных количествах. Кроме того, по итогам турнира отдельный приз будет вручен лучшей женщине-рыболову. Штаб-квартирой турнира станет прибрежный ресторан Rosi’s Restaurant and Bar в Чалонге. Регистрация участников будет проходить с 15:00 до 20:00 среды, 21 ноября. Следующие три дня будут посвящены рыбалке: с 8:00 до 19:00 в четверг и пятницу, с 8:00 до 18:00 в субботу. Взвешивание добычи будет проводиться маршалами на пирсе в Чалонге. Награждение победителей и финальная вечеринка состоятся 24 ноября.

Задать вопросы организаторам можно по телефону +66 872700812 (Эль Президенте).