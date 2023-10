Мельбурнский кубок 2023 в Casa Boho

Дата/Время начала: 7 Ноября 2023, 09:30 AM - 7 Ноября 2023, 02:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на Melbourne Cup 2023, сказочный и увлекательный благотворительный бранч в стильном ресторане Casa Boho при отеле Hyatt Regency в Камале.

С 9:30 до 14:30 гостей ждет игристое без ограничений, вино, пиво и бранч. Развлекательная программа будет включать конкурс нарядов Fashions on the Field с призами за лучшую шляпу, лучшее платье, лучший костюм, лучший наряд пары.

Также гости смогут принять участие в аукционе и лотерее с эксклюзивными призами. На мероприятии будет организована трансляция знаменитых скачек в Мельбурне. Все желающие смогут потанцевать под мелодии диджея.

Casa Boho – идеальное место для праздников с кондиционированным залом, бризом с океана и панорамным видом на бухту Камала. Дресс-код: День скачек. Шляпы обязательны! Место: Casa Boho, Hyatt Regency Phuket Resort, Kamala. Благотворительный взнос за участие: 3500 бат с человека. Заказ билетов через Тину Холл по эл. почте tina@phukethasbeengoodtous.org.

Фонду Phuket Has Been Good To Us необходимо собрать на мероприятии 450 тыс. бат для оплаты труда учителя английского в 2024 году, поэтому, ПОЖАЛУЙСТА, приходите на наш увлекательный бранч ради благой цели.