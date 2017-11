Мельбурнский кубок 2017 на Пхукете Дата/Время начала: 7 Ноября 2017 09:00:00 - 7 Ноября 2017 14:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Не пропустите скачки, ежегодно заставляющие жизнь в Австралии замирать! Фонды Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us пришлашают разделить шик Мельбурнского кубка здесь, на Пхукете, с 9:00 до 14:00 вторника, 7 ноября. Бесплатные напитки в течение пяти часов, возможность показать свои лучшие наряды и лотерея с потрясающими призами. Подробнее по эл. почте info@phukethasbeengoodtous.org КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : The Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us Адрес : Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, Similan Ballroom Добавьте новостную ленту на свой сайт