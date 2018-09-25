Механик погиб в моторном отделении туристического судна во время плавания

Полиция Чалонга изучает обстоятельства гибели судового механика, тело которого было обнаружено в моторном отсеке катамарана после возвращения с островов Рача и Кораллового острова.

25 Сентября 2018 11:27:06

Фото: Полиция Чалонга

Полиция получила сообщение о гибели 30-летнего Ванчая Юттасанга, работавшего судовым механиком на туристическом катамаране Blueket, около 19:30 понедельника, 24 сентября.

Тело механика было найдено другими членами команды в моторном отсеке судна. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы головы и шеи, нанесенные механизмами двигателя катамарана. Спасателям Ramjai Rescue Foundation потребовалось около часа, чтобы освободить тело из механизмов, после чего труп был доставлен в морг больницы Vachira Hospital.

Капитан судна Прасонг Джарук рассказал полиции, что в день происшествие судно осуществляло плавание к островам Рача с группой туристов на борту. На обратном пути катамаран остановился у Кораллового острова, и в этот момент механик Ванчай Юттасанг спустился в моторное отделение судна для проведения проверки агрегатов, как предписывала инструкция. Судно затем продолжило путь на Пхукет, и лишь после прибытия к пирсу в Чалонге и высадки пассажиров команда обнаружила отсутствие механика. Найдя тело в моторном отделении, моряки вызвали полицию.

В полиции полагают, что мужчина могут подскользнуться и упасть, в результате чего его голова попала в механизмы, приводящие катамаран в движение. Впрочем, расследование еще не завершено.