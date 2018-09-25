The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Механик погиб в моторном отделении туристического судна во время плавания

Полиция Чалонга изучает обстоятельства гибели судового механика, тело которого было обнаружено в моторном отсеке катамарана после возвращения с островов Рача и Кораллового острова.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Сентября 2018 11:27:06

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

Полиция получила сообщение о гибели 30-летнего Ванчая Юттасанга, работавшего судовым механиком на туристическом катамаране Blueket, около 19:30 понедельника, 24 сентября.

Тело механика было найдено другими членами команды в моторном отсеке судна. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы головы и шеи, нанесенные механизмами двигателя катамарана. Спасателям Ramjai Rescue Foundation потребовалось около часа, чтобы освободить тело из механизмов, после чего труп был доставлен в морг больницы Vachira Hospital.

Капитан судна Прасонг Джарук рассказал полиции, что в день происшествие судно осуществляло плавание к островам Рача с группой туристов на борту. На обратном пути катамаран остановился у Кораллового острова, и в этот момент механик Ванчай Юттасанг спустился в моторное отделение судна для проведения проверки агрегатов, как предписывала инструкция. Судно затем продолжило путь на Пхукет, и лишь после прибытия к пирсу в Чалонге и высадки пассажиров команда обнаружила отсутствие механика. Найдя тело в моторном отделении, моряки вызвали полицию.

В полиции полагают, что мужчина могут подскользнуться и упасть, в результате чего его голова попала в механизмы, приводящие катамаран в движение. Впрочем, расследование еще не завершено.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу
Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Пхукетский спорт в ассортименте
Пхукетский спорт в ассортименте
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.