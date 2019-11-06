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Механик из Патонга арестован за кражу и грабеж

Полиция Патонга сообщила об аресте 24-летнего местного жителя Чанчая Чаоны, находившегося в розыске за кражу и грабеж.

6 Ноября 2019, 03:21 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Как следует из сообщения полиции Патонга, Чанчай Чаона был арестован в мотомастерской на Soi Phrabaramee 8, где предположительно работал механиком.

Арест был произведен во вторник, 5 ноября, в тот же день, когда полиция получила судебные ордера – по делу о краже и по делу о грабеже.

Полиция Патонга указала, что кражу мужчина совершил в одном из баров на Soi Paradise. Добычей господина Чаоны стал мобильный телефон.

Ограбление было совершено в одном из отелей на Phoonpon Rd., где вооруженный ножом преступник отобрал у работавшей в отеле жертвы мобильный телефон и наручные часы. Полиция не уточнила, в как давно были совершены преступления.

 

 

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