Медстраховка для получения пенсионной визы станет обязательной с 31 октября

Иммиграционное бюро Таиланда озвучило дату вступления в силу требования об обязательном наличии медстраховки для получения годовой пенсионной визы в Таиланд.

Новости Пхукета

9 Октября 2019, 05:45 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Как говорится в приказе, опубликованном на сайте Иммиграционного бюро требование об обязательном наличии медицинской страховки вступает в силу с 31 октября 2019 года. Новое требование вводится на основании решения кабинета министров от 2 апреля этого года (см. здесь).

Требования к страховому полису, согласно тексту приказа не изменились. Страховой полис должен предусматривать покрытие расходов на сумму до 40 тыс. бат при амбулаторном лечении и до 400 тыс. бат при стационарном лечении во время пребывания в Королевстве Таиланд.

Оформить страховку можно через сайт longstay.tgia.org. В качестве альтернативы можно приобрести страховой полис в любой зарубежной компании, при учете что размер прописанного в нем страхового покрытия будет не меньше указанного в распоряжении кабинета министров.

В мае глава пхукетского офиса Иммиграционного полковник Катхатхорн Кумтхиенг давал комментарий «Новостям Пхукета» и The Phuket News по поводу новой инициативы (см. здесь).

В частности, полковник подтверждал, что речь идет только о визах для лиц от 50 лет и старше не планирующих работать в Таиланде (виза Non-Immigrant O-A, известная среди иностранцев как пенсионная). На другие типы виз требование об обязательном наличии медицинской страховки не распространяется. В опубликованном на этом неделе сообщении Иммиграционного бюро также упоминается лишь один тип виз – Non-Immigrant O-A.

Отметим, что ни в апрельском распоряжении кабмина, ни в размещенном на сайте Иммиграционного бюро приказе не употребляется разговорное название визы «пенсионная». Вместо этого используется название официальное – виза категории Non-Immigrant O-A.