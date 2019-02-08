Медоед выходит на охоту

Еще один подход. Еще одна тренировка. Еще один раунд. Именно эта мантра наполняет топливом внутренний мотор Эмилио Уррутии (11-6), профессионала ММА, давнего резидента Пхукета и одного из ветеранов бойцовской сцены Пхукета.

Джей-Пи Местанза

Еще один подход. Еще одна тренировка. Еще один раунд. Именно эта мантра наполняет топливом внутренний мотор Эмилио Уррутии (11-6), профессионала ММА, давнего резидента Пхукета и одного из ветеранов бойцовской сцены Пхукета.

Очередное испытание ждет спортсмена по прозвищу Медоед (The Honeybadger) в субботу, 16 февраля, когда он выйдет в клетку на Impact Arena в Бангкоке, чтобы сразиться с японцем Йошики Накахарой в рамках очередного раунда ONE Championship.

«Я не знаю, как. Я не знаю, когда. С момента, когда я ступаю на трап самолета и до минуты, когда я захожу в клетку, я знаю только одно – я собираюсь победить, и именно мои руки будут подняты в воздух, когда бой завершится. Я прихожу победителем и ухожу победителем. Это единственное, что я знаю точно», – говорит Эмилио в беседе с The Phuket News.

Медоед прилетел на Пхукет и присоединился к команде клуба Tiger Muay Thai & MMA летом 2013 года и с того момента не прекращал биться. Свою карьеру он начал в азиатских промоушенах ММА, а тренировался перед ними и после них с лучшими из спортсменов, называющих Пхукет своим домом.

«Пхукет – это по сути университет боевых искусств. Я буквально могу заниматься каждый день, выбирать тренировки в разных дисциплинах, ежедневно учиться у лучших тренеров. Кроме того, сюда постоянно приезжают люди из самых различных мест, так что я не перестаю изучать новые стили, новые способы делать то или это, новые пути и так далее. Именно это позволяет мне совершать новые прорывы, и это та роскошь, которой прочие не имеют», – выдает комплименты Пхукету боец.

Впрочем, комплименты отнюдь не пустые, о чем свидетельствует регулярное участие Медоеда в ONE Championship, пожалуй, одном из крупнейшим промоушенов в Азии. Эмилио выиграл все два своих первых боя в ONE Championship, а дебютный и вовсе завершил зрелищнейшим нокаутом, убрав Бруно Пуччи в первом раунде. Следующие два поединка сложились не так удачно, и 16 февраля Эмилио намерен прервать полосу неудач, оставив черную полосу за спиной.

Кого-то из бойцов серии поражений подкашивают, но Медоед явно не из их числа. В 2015 году у него было два проигранных боя подряд – и три победы следом. В 2016 году он также проиграл два матча – и вернулся с победной серией из четырех.

Примечательно, что при всей своей внушительной карьере в азиатском регионе Медоед будет впервые выступать в ONE Championship именно на тайской земле, где он начал свой путь наверх. До этого в Бангкоке ему доводилось биться только в рамках других промоушенов.

Примечательно и то, что вечером 16 февраля на Impact Arena в клетку выйдут его друзья и сокомандники Шэннон Виратчай и Рика Ишиге.

«Я бился в Бангкоке трижды и ни разу не проигрывал в этом городе. Плюс на нашей сторону будет толпа болельщиков, вся семья Tiger Muay Thai поедет поддержать нас», – говорит Медоед.

При этом Эмилио отмечает, что никаких изменений в свою обычную систему подготовки не вносит. Ее компоненты – упорная работа, практика и наработка связок отдельных элементов в цельные комбинированные блоки. Плюс, конечно, вера в то, что родные стены помогут.

«Перед этим боем я много работал в стиле муай тай, в частности, отрабатывал клинчи. Я выйду на бой от лица Страны улыбок и ради бангкокской публики», – говорит он.

Ждет ли Медоеда четвертая победа в Бангкоке? Осталась неделя. Скоро узнаем. Совсем скоро.