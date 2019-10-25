Медленного лори без одной лапы нашли брошенным в Патонге

Официальные лица обращаются к туристам с просьбой не фотографироваться с медленными лори и сообщать о предлагающих такую услугу лицах в органы защиты дикой природы. Прямо сейчас под опекой ветеринаров находится лори без одной лапы, которого нашли брошенным в Патонге.

Новости Пхукета

Глава природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Пияват Сукхон обратился к туристам с призывом не способствовать жесткому обращению с животными и не фотографироваться с медленными лори во время отдыха на Пхукете. Лица, которые предлагают сделают подобные фотографии, владеют животными незаконно. Содержание медленных лори в неволе запрещено.

«Я верю, что соглашающиеся на фотографию люди не знают, что это незаконно. Их просто привлекает обаяние животных. Я хочу сообщить туристам, что со стороны это выглядит так, словно они поддерживают незаконную торговлю животными. К тому же, это может стимулировать незаконный отлов этих животных», – заявил господин Сукхон.

Как отметил господин Сукхон, чаще всего зазывал с медленными лори задерживают на пляже Карон, на который приходится около восьми из десяти всех подобных случаев. Впрочем, количество самих задержаний невелико. По словам господин Сукхона, за последние 12 месяцев были задержаны «более десяти человек».

Также господин Сукхон отметил, что, по словам ряда задержанных владельцев лори, приобрести животное в последнее время стало проще.

«Раньше один лори стоил 8-10 тыс. бат, но сейчас цены упали и животное можно с легкостью купить примерно за 3 тыс.», – пересказал специалист слова людей, у которых изымались лори.

«Если вы видите, как кто-то зарабатывает за счет эксплуатации лори, пожалуйста, сфотографируйте этого человека и свяжитесь со мной по телефону 089-8737749 в любое время», – заявил господин Сукхон.

Отметим, что прямо сейчас под опекой пхукетских ветеринаров находится раненый лори, найденный брошенным в прошлый четверг, 17 октября. У обнаруженного в Патонге животного отсутствует левая лапа и имеются другие травмы. Лечащий лори ветеринар полагает, что тот мог пострадать от удара током.

Животное находится в ветклинике, куда регулярно ездит глава образовательного центра при заказнике Khao Phra Thaew Понгчат Понгчарт Чоыхом, следящий за состоянием лори. По словам господина Чоыхома, небольшие раны у животного заживают хорошо, однако часть пострадавшей левой конечности пришлось ампутировать на фоне развития инфекции.

«Зверек выглядит уставшим, но может есть и пить самостоятельно. В клинике ему дают витамины и воду, он получает должный уход», – рассказал господин Чоыхом по итогам визита 24 октября.



