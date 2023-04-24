Медики Пхукета напоминают о ревакцинации на фоне роста случаев COVID-19

После Сонгкрана в Таиланде началась новая волна заражения коронавирусом, обусловленная совпадением многих факторов, включая приход нового подварианта «Омикрона», а также замедлившуюся ревакцинацию после того, как COVID-19 отошел на второй плане в списке новостных тем. Новая волна пока не грозит серьезными последствиями, но рост числа заражений – это факт, констатированный Минздравом. В связи с этим директор главной пхукетской больницы напомнил, что Vachira Phuket Hospital располагает достаточными запасами вакцины для повторных (бустерных) прививок от COVID-19, а медики готовы ревакцинировать желающих как по предварительной записи, так и без нее. Соответствующее заявление директор больницы Вирасак Лортхонгам сделал в беседе с общенациональным новостным агентством NNT.

Новости Пхукета

Врачи рекомендуют ревакцинироваться к началу сезона дождей и нового учебного года в школах А вообще прививку от COVID-19 нужно повторять раз в год, чтобы болезнь протекала не тяжелее обычной простуды. Фото: Vachira Phuket Hospital

Врачи рекомендуют ревакцинироваться от гриппа и COVID-19 к началу сезона дождей и нового учебного года в школах. А вообще прививку от коронавируса нужно повторять раз в год, чтобы болезнь протекала не тяжелее обычной простуды. Фото: Bangkok Post

Врачи рекомендуют ревакцинироваться от гриппа и COVID-19 к началу сезона дождей и нового учебного года в школах. А вообще прививку от коронавируса нужно повторять раз в год, чтобы болезнь протекала не тяжелее обычной простуды. Фото: РРНО

В разговоре с NNT доктор Лортхонгам подтвердил, что после Согкрана в стране участились случаи заболевания COVID-19.

«Министерство общественного здоровья зафиксировало рост числа пациентов с COVID-19 во многих частях Таиланда», – заявил директор больницы, не приводя конкретных цифр ни по Пхукету, ни по стране в целом.

Газета Bangkok Post писала 23 апреля о почти двукратном росте новых заражений коронавирусом в Бангкоке после Сонгкрана – с 400 до 700 новых случаев в день. В статье от 24 апреля издание указывало, что почти половина случаев приходится на новый подвариант ХВВ штамма «Омикрон».

«Vachira Phuket Hospital готова позаботиться и о людях, и о туристах. Мы предлагаем вакцинацию как гражданам страны, так и гостям, если они нуждаются в бустерной дозе, особенно те, кто в предыдущий раз получал вакцину более четырех месяцев назад», – отметил доктор Лортхонгам.

«И в любом случае мы просим людей не быть беспечными», – добавил он. В частности, врач подчеркнул сохраняющуюся актуальность ношения масок в общественных местах, а также самоизоляции и сдачи тестов на COVID-19 при появлении простудных синдромов.

Также заслуживает внимание комментарий, который оставил у себя в Facebook, вирусолог Йонг Вавораван из Университета Чулалонгкорна. Врач повторил тезис о том, что вакцинация от коронавируса должна быть регулярной, а сами волны заболевания будут теперь сезонным. То есть все точно так же, как с гриппом.

«Вспышки вирусных заболеваний обычно начинаются вместе с сезоном дождей или на старте учебного семестра в образовательных учреждениях. Поэтому май-июнь – это подходящий момент для получения бустера», – отметил специалист.

Вирусолог Вавораван напомнил, что вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится. Цель прививки состоит в том, чтобы болезнь протекала не тяжелей, чем обычная простуда. Хотя для пациентов из группы риска это как раз может быть разницей между жизнью и смертью.

К группе риска – так называемой группе 608 – тайские медики относят лиц старше 60 лет, беременных женщин и пациентов с семью типами хронических «состояний» (с респираторными и кардиоваскулярными заболеваниями, с хроническими болезнями почек, перенесенным инсультом, ожирением, раком и диабетом).