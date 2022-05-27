Медики Пхукета намерены закрыть вакцинационный центр в Сапан-Хине

Руководство Vachira Phuket Hospital обратилось к властям провинции с запросом на закрытие центра вакцинации в Сапан-Хине, работавшего с самого начала прививочной кампании в провинции и игравшего главную роль в ней.

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Запрос вице-губернатору Пичету Панапонгу подала доктор Супалак Лаонгпет, замдиректора Vachira Phuket Hospital и координатор вакционного процесса в спорткомплексе в Сапан-Хине. В отчете PR-службы администрации Пхукета не говорится, был ли одобрен запрос. Документ был подан на совещании комитета по эпидемиологии 27 мая, при этом в документе говорится, что медики хотели бы свернуть вакцинацию в центре в Сапан-Хине уже с 29 мая.

Также в сообщении PR Phuket приводятся свежие данные по вакцинации детей в возрасте 5-11 лет и 12-17 лет на Пхукете. В качестве источника указывается упомянутая выше доктор Лаонгпет.

Общая численность прививочной группы в категории 5-11 лет – 36,8 тыс. детей, количество отказов от вакцинации – 6 тыс. Из оставшихся 17,7 тыс. получили одну дозу вакцины получили 17,7 тыс. детей, две дозы вакцины – 11,2 тыс. (числа округлены).

Общая численность прививочной группы в категории 12-17 лет – 34,7 тыс. детей. Из них одну дозу вакцины получили 30,1 тыс., две дозы – 29,4 тыс., три дозы – 1,3 тыс., четыре дозы – 205 детей.

Кроме того, PR-служба Пхукета отметила, что одним из основных вопросов на последней встрече медиков (помимо вакцинации детей) стало возобновление работы развлекательных заведений с 1 июня и гипотетическое продление их часов работы до времени после полуночи. В сообщении PR Phuket говорится, что участники совещания приняли решение, что они поддерживают текущие решения CCSA, то есть возобновление работы баров и пабов только в «синих» и «зеленых» зонах и только до полуночи. О конкретных решениях также сообщено не было, при этом власти Таиланда ранее неоднократно подчеркивали, что власти на местах не могут устанавливать стандарты, которые были бы мягче предписанных Бангкоком. При этом вводить более жесткие ограничения они в праве.

Впрочем, пример с теми же питейными заведениями показал, что в некоторых ситуациях Бангкок закрывает глаза на фактический обход ограничений. В частности, многие бары и пабы острова уже давно открыты, но как «рестораны», хотя по факту клиенты видят в них именно заведения для отдыха, а не для удовлетворения базовых физиологических потребностей в калориях.